Cote d'Ivoire: IFC et le pays - Ethiopis Tafara attendu à Abidjan pour renforcer le secteur privé et l'emploi

La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir, les 29 et 30 septembre prochains, une visite de haut niveau. Ethiopis Tafara, vice-président régional de la Société financière internationale (IFC) pour l'Afrique, sera à Abidjan pour réaffirmer l'engagement de l'institution en faveur du développement du secteur privé et de la création d'emplois dans le pays.

Durant son séjour, M. Tafara aura des échanges avec des membres du gouvernement ivoirien, des représentants du secteur privé et des partenaires au développement. Ces discussions viseront à renforcer l'appui d'IFC au programme de développement national dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, la santé, le logement, l'agro-industrie, les marchés de capitaux et l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Une présence remarquée à la CGECI Academy

Le vice-président d'IFC prendra également part à la CGECI Academy, rendez-vous majeur du patronat ivoirien, où il interviendra lors d'un panel de haut niveau aux côtés du Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé et du chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. Ce panel portera sur les stratégies permettant de renforcer la souveraineté économique du continent africain, un thème en parfaite cohérence avec la mission d'IFC.

Avec un portefeuille d'investissements de 725 millions de dollars en septembre 2025, la Côte d'Ivoire représente le premier pays bénéficiaire d'IFC dans la zone UEMOA et l'un des plus importants en Afrique. Ce positionnement confirme l'importance du pays dans la stratégie régionale de l'institution. À l'échelle du continent, IFC supervise un portefeuille engagé de 17 milliards de dollars, mobilisant près de 800 collaborateurs pour stimuler le rôle du secteur privé face aux défis urgents du développement, notamment dans la finance, l'industrie manufacturière, les infrastructures et les services.

Parcours d'un stratège du développement

Avant d'occuper ses fonctions actuelles, Ethiopis Tafara a été vice-président et responsable du risque, des affaires juridiques et administratives à l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). Il y dirigeait notamment les divisions Finance et gestion du risque, Analyse économique et viabilité, ainsi que les affaires juridiques.

Précédemment, il a exercé comme vice-président et directeur juridique d'IFC, où il supervisait la gestion des risques non financiers et s'est distingué par son engagement en matière de gouvernance et de durabilité. En 2018, le Financial Times l'a d'ailleurs classé parmi les Global GC 25.

Juriste chevronné, il a également travaillé près de vingt ans à la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité fédérale américaine de régulation des marchés financiers, où il a notamment dirigé le Bureau des affaires internationales. Son expertise lui a permis de jouer un rôle clé dans la régulation internationale des marchés et la reconnaissance mutuelle des cadres réglementaires.

Diplômé de Princeton et docteur en droit de Georgetown, M. Tafara est de nationalité américaine et d'origine éthiopienne. Ayant grandi entre l'Éthiopie et l'Italie, il parle plusieurs langues, dont le français. Son parcours reflète l'ouverture et la diversité qui marquent ses engagements professionnels.

La visite du vice-président régional d'IFC s'annonce donc comme un signal fort, traduisant la volonté de l'institution de rester un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire et d'accompagner la transformation économique du pays à travers le secteur privé et l'emploi.