Cote d'Ivoire: Bondoukou - L'ENSAU prépare une nouvelle génération d'urbanistes pour relever les défis de demain

L'École Nationale Supérieure d'Architecture et d'Urbanisme (ENSAU) de l'Université de Bondoukou a marqué la rentrée académique par une conférence inaugurale d'une grande portée. Organisée en collaboration avec l'Ordre National des Urbanistes de Côte d'Ivoire (ONUCI), cette rencontre avait pour thème : « Évolution de l'urbanisme et du métier d'urbaniste en Côte d'Ivoire : de 1960 à aujourd'hui ».

Dans l'amphithéâtre de l'ENSAU, étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels du secteur ont pris part à cet événement qui se voulait à la fois pédagogique et prospectif.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du Professeur Ouattara Djakalia, président de l'Université de Bondoukou, entouré de ses collaborateurs. Il a salué une initiative qu'il a qualifiée de précieuse : « Cette conférence donne aux étudiants des clés de lecture indispensables pour comprendre les mutations de l'espace urbain ivoirien et mieux s'y insérer professionnellement ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Directeur de l'ENSAU, Dr Yacouba Konaté, a rappelé que l'objectif de cette rencontre était de doter les étudiants d'une vision historique et analytique de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Il a également exprimé sa gratitude au président de l'ONUCI, Bahou Abou Stéphane, dont l'expertise a enrichi la réflexion.

Trois grandes étapes de l'urbanisme en Côte d'Ivoire

Dans un exposé magistral, Bahou Abou Stéphane a retracé les grandes phases de l'évolution de l'urbanisme dans le pays :

· 1960-1980 : une période marquée par le modernisme et la planification centralisée ;

· 1990-2000 : l'émergence et la structuration des villes secondaires ;

· 2000 à aujourd'hui : les défis liés à la résilience urbaine, à l'inclusion sociale et à l'adaptation climatique.

Insistant sur le rôle central de l'urbaniste, il a exhorté les étudiants à investir pleinement ce champ professionnel : « N'ayez aucune crainte pour votre avenir. Faites de l'urbanisme un métier de référence, en renforçant vos capacités. Vous êtes un maillon essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire ».

Au-delà de ce panorama historique, la conférence a permis d'analyser l'impact des politiques urbaines sur la structuration des villes et d'identifier les enjeux liés au développement durable et aux technologies émergentes.

La représentante du préfet de région, Mme Dago Ahoualé Geneviève, sous-préfet de Sorobango, a, elle aussi, salué cette initiative, soulignant l'importance du métier d'urbaniste dans l'équilibre et l'harmonie des territoires. Elle a exhorté les étudiants à tirer profit de cette formation : « Vous êtes l'espoir de demain », a-t-elle déclaré.

Parmi les invités d'honneur figurait également le Dr Kouadio N'Da N'Guessan, ancien Directeur de l'EAMAU, dont la présence a donné une dimension supplémentaire à la rencontre.

Cette conférence, première du genre pour l'année académique 2025-2026, s'inscrit dans la volonté de l'Université de Bondoukou de préparer ses étudiants aux défis contemporains. Elle marque le début d'un cycle de réflexions sur l'avenir de l'urbanisme en Côte d'Ivoire et témoigne de l'engagement de l'ENSAU à offrir une formation de qualité, en phase avec les transformations du monde moderne.

À travers cette rencontre, l'ENSAU et l'ONUCI rappellent qu'au-delà des cours théoriques, l'avenir du métier d'urbaniste repose sur la capacité des jeunes à conjuguer mémoire historique, innovation et responsabilité sociale.