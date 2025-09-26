Afrique: Éliminatoires Coupe du Monde FIFA 2026 - Voici la liste des joueurs du Syli national contre le Mozambique et le Botswana

26 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Dans le cadre des 9e et 10e journées des Éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarté a rendu public la liste des joueurs du Syli national contre le Mozambique le 9 octobre 2025 à 16h GMT à l'Estádio Nacional do Zimpeto et Guinée - Botswana du 14 octobre 2025 à 16h GMT au Stade Mohamed V de Casablanca.

GARDIENS

Ousmane Camara, Moussa Camara, Soumaïla Camara

DÉFENSEURS

Madiou Keïta, Mouctar Diakhaby, Antoine Conté, Mohamed Soumah, Dembo Sylla, Sékou Sylla, Issiaga Sylla.

MILIEUX

Ibrahim Camara, Alhassane Bangoura, Mory Konaté, Jocelyn Janneh, Abdoulaye Touré, Morlaye Sylla, Seydouba Cissé

ATTAQUANTS

Yadaly Diaby, Ousmane Camara, Salifou Soumah, Aliou Baldé, Bachir Bangoura, Abdoul Karim Traoré, Lamine Diaby-Fadiga, Serhou Guirassy.

