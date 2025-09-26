Sénégal: 'Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité' pour Macky Sall, dit Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, répondant à la question de France 24 de savoir si son prédécesseur Macky Sall sera poursuivi en justice ou pas, a estimé qu'il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne".

"Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne", a répondu M. Faye, laissant entendre que cela est valable pour M. Sall.

"Il faut convenir que l'ordre public et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée", a-t-il poursuivi dans une interview diffusée vendredi par France 24.

Le président sénégalais s'est entretenu avec ce média de l'audiovisuel public français, à New York, à l'occasion de la 80e Assemblée générale des Nations unies.

"Quand la justice [...] va se prononcer, elle va le faire de façon sereine, sur la base de preuves matérielles, qui seront versées devant un juge indépendant et libre, qui va juger selon son intime conviction", a dit le chef de l'État en répondant à la question de savoir si Macky Sall sera poursuivi en justice pour la publication de "données erronées" des finances publiques sénégalaises entre 2019 et mars 2024.

Sur la base des conclusions d'un rapport de la Cour des comptes, le député Guy Marius Sagna, membre du groupe parlementaire Pastef (majorité), a déposé, en avril dernier, une proposition de mise en accusation de l'ex-président de la République, le soupçonnant de "haute trahison".

"Chacun est libre d'exprimer ses opinions", a reconnu Bassirou Diomaye Faye, tout en estimant que "rendre justice suppose de respecter la présomption d'innocence de chaque individu, de respecter ses droits à une défense libre et de lui assurer un procès juste et équitable".

Des "irrégularités" dans la gestion des finances publiques

Quel que soit le citoyen traduit en justice, les procédures et le droit sénégalais vont s'appliquer, a ajouté le chef de l'État en répondant aux questions de la télévision française concernant son prédécesseur.

En septembre 2024, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a accusé Macky Sall et quelques-uns de ses collaborateurs, dont l'ancien Premier ministre Amadou et l'ancien ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo d'avoir publié des "données erronées", concernant les finances de l'État.

Macky Sall a rejeté cette accusation en qualifiant les propos de M. Sonko de "totalement faux".

Il a également pris fait et cause pour ses anciens collaborateurs en soutenant que "les ministres mis en cause n'ont même pas accès à ces informations", celles dont parlait l'actuel Premier ministre.

Sur la base du rapport publié en février dernier par la Cour des comptes, qui relève des "irrégularités" dans la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024, le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles, en avril, pour des enquêtes portant sur des "actes et faits susceptibles de qualifications pénales".

Ces enquêtes visent d'anciens ministres et des cadres supérieurs de l'administration financière. Abdoulaye Daouda Diallo a été auditionné par la police judiciaire, la semaine dernière, selon plusieurs médias.