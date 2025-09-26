Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé, vendredi, avoir relevé de leurs fonctions les chefs de la Division des investigations criminelles (DIC) et du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), des mesures conservatoires consécutives à la sortie du journaliste Madiambalba Diagne du territoire sénégalais, alors qu'il était sous le coup d'un avis de recherche.

"En attendant les conclusions de l'enquête interne ouverte pour déterminer les conditions de la sortie [du territoire de M. Diagne] et situer éventuellement toutes les responsabilités, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a, à titre conservatoire, décidé de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des investigations criminelles et du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise-Diagne", indique un communiqué de M. Cissé.

"Pourtant sous le coup d'un avis de recherche et d'une interdiction de sortie du territoire délivrés par une autorité judiciaire compétente", Madiambalba Diagne a pu quitter le pays dans des circonstances "non encore élucidées".

M. Diagne, patron du groupe presse Avenir Communication (privé), éditeur du journal Le Quotidien, s'était vu notifier une opposition de sortie du territoire, dans la nuit du 23 au 24 septembre. Il s'apprêtait à prendre un vol à destination de Paris, depuis l'AIBD.

Le journaliste, plus connu sous le prénom de Madiambal, devait déférer à la convocation de la police judiciaire, la DIC en l'occurrence, le lendemain, mercredi.

"Respect des décisions judiciaires, transparence et présomption d'innocence"

Injoignable pendant plusieurs heures, Madiambalba Diagne a affirmé, jeudi, sur son compte X, qu'il était "bien arrivé" à Paris. Il a ajouté préparer sa défense avant de rentrer pour "faire face à [ses] responsabilités".

Selon Mouhamadou Bamba Cissé, des instructions avaient été données pour une "vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires concernés".

Il a promis que, "au-delà des mesures conservatoires contre le commissaire de l'AIBD et le chef de la DIC, si, éventuellement, des manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises".

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce aussi avoir reçu, vendredi, une "notification d'un mandat d'arrêt international décerné contre le fugitif par le président du collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF)".

Il assure son "attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et la présomption d'innocence".

Le PJF enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent concernant Madiambalba Diagne sur la base d'un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières.