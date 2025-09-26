Sénégal: Un projet communautaire promeut l'amélioration des infrastructures sociales à Rosso-Sénégal

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rosso- Sénégal — Le projet de résilience et de développement communautaire de la Vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) vise à améliorer les infrastructures sociales de base en cours de mise en oeuvre dans la commune de Rosso-Sénégal (nord), selon son spécialiste en développement local et en cohésion sociale, Lamine Dramé.

"L'objectif du projet est de renforcer les capacités des communautés locales, à travers la réalisation d'infrastructures sociales de base telles que des structures de santé", a expliqué M. Dramé à l'occasion d'un atelier de partage et d'échanges sur le projet, en présence du maire Cheikh Gaye.

Le projet vise aussi, selon lui, à améliorer la résilience climatique et à promouvoir l'éducation et l'enfance.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet communautaire, les initiateurs ont prévu l'identification de programmes, la phase d'étude technique, l'élaboration des sous-projets et leur validation par les services techniques.

Les procédures de passation de marché et la réalisation des infrastructures suivront, d'après les responsables du projet, dont les bénéficiaires sont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

"Le projet est une initiative importante pour le développement économique et social de la zone. Les autorités locales et les communautés sont invitées à participer activement à sa mise en oeuvre pour garantir son succès", a précisé M. Dramé.

