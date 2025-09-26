Afrique de l'Ouest: La plateforme Wathi planche sur les mutations démocratiques et sécuritaires pour son 10e anniversaire

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Wathi, un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, a organisé, jeudi, un colloque régional dont les échanges ont porté sur le rôle des think tanks dans la promotion de la démocratie, la gouvernance et la sécurité en Afrique de l'Ouest.

"On a mentionné démocratique pour dire des mutations dans le champ politique, des mutations également sécuritaires. Cela fait référence en particulier à l'état de l'Afrique de l'Ouest. J'ai décrit la situation de l'Afrique de l'Ouest en termes plutôt préoccupants", a dit Gilles Yabi, directeur exécutif de Wathi.

Il s'exprimait à l'ouverture d'un colloque régional organisé à l'occasion du 10e anniversaire de cette organisation.

Le thème de ce colloque portait sur "L'évolution des think tanks en Afrique de l'Ouest face aux mutations démocratiques et sécuritaires".

"Il y a dix ans, au moment où émergeait Wathi, on voyait déjà des signaux négatifs. On voyait déjà la crise au Mali qui venait de commencer quelques années plus tôt. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait eu la série de coups d'État, qu'on aurait eu autant de zones aujourd'hui concernées par l'insécurité au-delà du Sahel central", a dit M. Yabi.

Selon lui, ce sont là parmi les raisons qui ont motivé la création du think tank, afin de construire des sociétés de paix, de sécurité, de prospérité économique en étant ensemble, en se projetant ensemble.

"Aujourd'hui, malheureusement, on a des tendances plutôt à une régression au niveau de l'intégration régionale. Et donc, ce que nous avons voulu faire avec Wathi, c'est de mettre à la disposition de l'Afrique de l'Ouest et du continent dans son ensemble, une plateforme de réflexion ouverte à tous les citoyens", a-t-il ajouté.

Présent à la cérémonie d'ouverture, Dr Cheikh Guèye, Secrétaire général du Réseau des think tanks sénégalais (SENRTT), a prononcé le discours inaugural en mettant l'accent sur l'importance des savoirs en Afrique pour construire ce continent.

" Il faut faire en sorte que la situation que nous traversons en ce moment en Afrique et dans le monde, qui est extrêmement préoccupante, les tendances s'inversent et qu'on ait beaucoup plus de foi dans l'avenir de notre région, dans l'avenir de notre continent et dans l'avenir de notre planète", a souhaité M. Guèye.

Ce colloque régional de Wathi a réuni des chercheurs, universitaires, décideurs publics, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants du secteur privé et des médias.

