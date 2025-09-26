Sénégal: L'interdiction de l'usage du téléphone à l'école n'est pas absolue, selon Moustapha Guirassy

26 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'interdiction de l'usage du téléphone à l'école par les élèves n'est pas absolue, a précisé le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, vendredi, à Dakar, ajoutant que cet appareil électronique peut être utilisé à la demande des enseignants, pour la sécurité des apprenants également, ceux d'entre eux en situation de handicap surtout.

Son interdiction sert à protéger l'enfant contre "les effets néfastes de l'addiction au téléphone", à développer ses facultés cognitives et sa capacité de concentration, a dit M. Guirassy dans un entretien à l'APS, à la fin d'une séance de travail avec la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique.

Il dit avoir noté "l'adhésion de la majorité des Sénégalais, notamment des familles, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes et des enseignants" à l'arrêté du ministère de l'Éducation nationale visant à interdire l'usage du téléphone dans les écoles.

Le ministère a pris cette mesure dans le but de "protéger les enfants" et de faciliter leur apprentissage, selon Moustapha Guirassy.

"Cette décision emporte l'adhésion de la majorité des Sénégalais", a-t-il insisté, ajoutant que plusieurs écoles d'excellence interdisent l'usage du téléphone à leurs élèves.

Ces derniers "sont heureux, ils utilisent le téléphone en dehors du cadre scolaire", a poursuivi M. Guirassy.

L'arrêté ministériel découle d'une "consultation" menée avec des acteurs du système éducatif, selon lui.

Des enseignants et des parents d'élèves ont dénoncé cette mesure du ministère de l'Éducation nationale, en estimant que l'usage de cet appareil électronique est quelquefois une nécessité pour les élèves.

Il peut être utilisé par les élèves pour des raisons de sécurité, selon ceux qui ont dénoncé la décision du ministre.

