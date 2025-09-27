Burkina Faso: Assistance sanitaire - Le projet Cure veut poursuivre sa collaboration avec le pays

26 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdel Aziz Nabaloum

Le Premier ministre, Rimtabla Jean Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience, le vendredi 26 septembre 2025, à New York, le directeur des relations avec les gouvernements et les ONG au sein du projet Cure, Ayoob Ayoobi. Les échanges ont porté, entre autres, sur le projet, le plan d'assistance sanitaire au profit du Burkina Faso.

Le projet Cure, le plus grand projet humanitaire aux États-Unis, spécialisé dans les dons d'équipements médicaux au profit des pays est satisfaite de sa collaboration avec le Burkina Faso. Et, son directeur des relations avec les gouvernements et les ONG au sein du projet Cure n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Reçu en audience, le vendredi 26 septembre 2025, à New York par le Premier ministre, Rimtabla Jean Emmanuel Ouédraogo, il l'a confirmé. "Nous apprécions ce que le gouvernement Burkina fait actuellement sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et nous voulons continuer à apporter notre aide", a dit M. Ayoobi, à sa sortie d'audience.

Au plan mondial, le projet Cure apporte est présent dans 135 pays. Très satisfait de sa collaboration avec le Burkina Faso ses responsables veulent apporter plus. Ce qui l'a fait dire : "il y a beaucoup de ressources que nous pouvons allouer dans le domaine sanitaire et nous allons continuer à discuter avec votre ambassadeur à Washington pour pouvoir connaître les priorités sanitaires du Burkina Faso". L'objectif du projet, selon le directeurs des relations avec les gouvernements et les ONG au sein du projet Cure est d'aider le pays des Hommes intègres à avoir de meilleurs soins de santé. "Durant nos échanges, j'ai pu avoir beaucoup d'informations et nous sommes engagés pour pouvoir apporter plus d'aide au profit du Burkina Faso" a confirmé Ayoob Ayoobi.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.