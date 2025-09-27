Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 septembre 2025

revue de presse

Lutte : L’Egyptien Abdellatif Mohamed intègre la fédération mondiale

L’Égyptien Abdellatif Mohamed, spécialiste de la lutte gréco-romaine, a été élu à la Commission des athlètes de United World Wrestling, la fédération internationale de lutte, pour le mandat 2025-2029.

Élu parmi neuf membres à la Commission des athlètes de United World Wrestling lors des Championnats du monde qui se sont déroulés du 12 au 20 septembre 2025 à Zagreb, capitale et plus grande ville de Croatie, Abdellatif Mohamed représente l’Afrique.

Ce rôle au sein de l’instance internationale permettra à Mohamed de défendre les intérêts des lutteurs du monde entier, offrant une voix forte aux athlètes lors des prises de décisions de la fédération mondiale. (Source apanews)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Poursuites contre Macky Sall : Diomaye Faye assure de la sérénité de la justice sénégalaise

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rappeler, lors de son entretien exclusif avec France 24 ce 26 septembre 2025, l’importance du respect de l’État de droit et des principes fondamentaux de la justice dans le pays.

Répondant à une question sur d’éventuelles poursuites contre Macky Sall, il a indiqué que « l’ordre républicain et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée », a déclaré le président, insistant sur la distinction à faire « entre se faire justice et rendre la justice ».

Selon lui, rendre la justice implique de respecter la présomption d’innocence de tout individu, de garantir le droit à une défense libre ainsi qu’un procès juste et équitable. « C’est ce à quoi nous nous employons au Sénégal », a-t-il affirmé. (Source Le Soleil)

Est de la RDC : Kigali accuse Kinshasa de ralentir la mise en place de l’accord de paix

En RDC, la tension reste vive entre Kinshasa et Kigali, malgré l’accord de paix signé à Washington en juin dernier.

Tous les regards sont désormais tournés vers le 1er octobre, date fixée pour lancer les opérations de neutralisation des FDLR, groupe armé hutu rwandais basé dans l’est du Congo, et lever les mesures « défensives » prises par le Rwanda.

Mais le 25 septembre, à la tribune des Nations unies, les propos du chef de la diplomatie rwandaise Olivier Nduhungirehe sont venus illustrer la méfiance persistante entre les deux capitales. (Source RFI)

Madagascar : Couvre-feu décrété après les protestations violentes

Le gouvernement de Madagascar, île de l'océan Indien, a imposé jeudi un couvre-feu nocturne suite à des manifestations. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité persistantes.

Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère face aux coupures de courant persistantes, qui privent souvent foyers et commerces d'électricité pendant plus de 12 heures.

Les manifestants ont barricadé les routes avec des pneus enflammés et des pierres. (Source Africanews)

Guinée : Acquisition d’une Machine GeneXpert pour lutter contre le VIH/SIDA

La Guinée poursuit ses efforts dans la lutte contre le VIH Sida. À Conakry, le centre de santé de Dabompa s’est récemment doté d’une Machine GeneXpert. Un outil de diagnostic efficace, non seulement pour la détection du VIH, mais aussi de la tuberculose.

Un outil de pointe pour un diagnostic rapide et précis. En Guinée, le centre de santé de Dabompa a fait une nouvelle acquisition majeure dans la lutte contre le VIH/sida. Avec le soutien de Médecins sans Frontières, l’établissement s’est doté d’une Machine GeneXpert. Un outil également efficace pour la détection d’autres maladies telles que la tuberculose. (Source Africa 24)

Innovation et recherche : Le Togo aux côtés des pays de l’AES

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka-Malik Natchaba, a pris part cette semaine au Forum de la recherche et de l’innovation technologique organisé au Niger.

Cette rencontre, qui a réuni principalement les représentants des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) – Mali, Burkina Faso et Niger –, a marqué une exception notable : la présence du Togo, dont le ministre a été l’unique invité extérieur à cette alliance.

La participation de M. Natchaba illustre la volonté du Togo de s’inscrire dans une dynamique régionale de coopération scientifique et technologique, au-delà des alliances politiques formelles. (Source togonews)

Bénin : Des poursuites judiciaires annoncées contre les auteurs d’invectives visant les autorités gabonaises

Face à la multiplication d’invectives entre citoyens béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, Porto-Novo a choisi la fermeté. Le gouvernement annonce des poursuites judiciaires contre toute personne insultant les autorités gabonaises. Les autorités béninoises brandissent le Code du numérique comme instrument légal. Une manière de protéger les relations bilatérales et de rappeler les devoirs de retenue et de respect mutuel.

Alors que les tensions verbales se multiplient sur les réseaux sociaux entre citoyens béninois et gabonais, les autorités du Bénin ont décidé de durcir le ton. Un communiqué officiel met désormais en garde contre tout propos injurieux ou outrageant visant les autorités gabonaises, rappelant que de telles pratiques tombent sous le coup de la loi. (Source Afrik.com)

Cameroun : Le président Paul Biya, candidat invisible à la veille de la campagne électorale

Le chef d’Etat le plus âgé au monde briguera un huitième mandat le 12 octobre. Alors que la campagne présidentielle commence le 27 septembre, il s’est envolé pour Genève, sa destination européenne favorite.

Avant le lancement officiel samedi 27 septembre de la campagne présidentielle au Cameroun, une question domine : où est Paul Biya, chef d’Etat le plus âgé au monde qui briguera un huitième mandat le 12 octobre ?

Le président sortant, au pouvoir depuis 1982, a quitté le Cameroun dimanche pour un « voyage privé en Europe », a déclaré la présidence dans un communiqué officiel, sans en préciser le lieu exact, la durée ou le motif. (Source Lemonde Afrique)

Le Tchad veut rétablir la peine de mort

Au Tchad, la peine de mort avait été abrogée en 2020. Désormais, une commission est chargée de la rétablir pour lutter contre la criminalité, selon le gouvernement.

Dans un mémorandum, plusieurs de ces organisations soulignent que le Tchad, qui avait fait un pas significatif vers la protection des droits humains, en abrogeant la peine capitale, en 2020, ne doit pas revenir en arrière.

Selon Youssouf Tom, ministre tchadien de la Justice, joint par la Deutsche Welle, le gouvernement justifie sa volonté de réinstaurer la peine capitale par la nécessité de lutter contre une criminalité en forte hausse dans le pays. L'objectif, selon lui, serait de décourager les criminels. Source Deutsche Welle)

Le Maroc lance à New York le "Hub Morocco Digital for Sustainable Development"

En droite ligne de la Vision du Roi Mohammed VI, le Maroc a lancé officiellement, vendredi à New York, le « Hub Morocco Digital for Sustainable Development » (D4SD) dans l’optique d’accélérer la transformation numérique en Afrique et dans la région arabe.

Initié par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce Hub a été lancé lors d’une cérémonie tenue en marge de la 80è Assemblée générale de l’ONU, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies, Omar Hilale. (Source Hespress)