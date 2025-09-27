Madagascar: Manifestation anti-délestage - La FFKM appelle à l'arrêt des violences

Après la Conférence des évêques plus tôt dans la journée, la Confédération des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) s'est à son tour exprimée à propos des événements qui ont secoué le pays ces derniers jours.

Le silence des autorités politiques comme des personnalités religieuses commençait à susciter l'inquiétude, au regard des violences qui ont marqué la capitale et certaines villes régionales depuis quarante-huit heures. Traditionnellement, la Conférence des évêques et la FFKM n'hésitent pas à interpeller les dirigeants lorsque la situation l'exige. C'est à nouveau le cas.

Le nouveau président de la FFKM, Mgr Jean de Dieu Raoelison, a inauguré son mandat par une déclaration relative à la manifestation contre les délestages du 25 septembre, interdite par la préfecture. Cette mobilisation a été suivie de pillages et de dégradations dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, avant de s'étendre à d'autres villes.

« La FFKM lance un appel à l'arrêt des violences sanglantes, des rivalités politiques, du vandalisme d'infrastructures, des pillages de magasins et des provocations sous toutes leurs formes. Il faut se rapprocher, se réconcilier pour aller vers l'apaisement et construire un dialogue afin de chercher ensemble des solutions pérennes aux problèmes d'électricité, d'eau, d'instabilité, d'entrepreneuriat et d'insécurité », a déclaré l'organisation.

Dialogue

Dans un communiqué à la tonalité posée mais ferme, la FFKM a également révélé que le siège de l'Association de lecture de la Bible (Fikambanana Mampiely Baiboly) figurait parmi les sites touchés par les pillages. Elle a exprimé son soutien aux victimes et appelé les dirigeants comme la population à privilégier un dialogue constructif pour préserver la paix sociale.

Reste à savoir si cet appel trouvera des échos auprès des différentes parties. Pour l'heure, la situation demeure tendue, tant dans la capitale que dans les régions.

Dans une déclaration télévisée, le président de la République a lui aussi condamné les pillages et les destructions de biens. Il a annoncé des solutions aux problèmes d'eau et d'électricité et affirmé sa volonté de dialoguer avec les représentants des jeunes manifestants.