Madagascar: Allocuion du Président - Le ministre de l'énergie Olivier Jean Baptiste limogé

Le ministre de l'énergie et des hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste, est limogé. Cette décision survient après les manifestations anti-délestage qui ont dégénéré en pillages.

Le président Andry Rajoelina a annoncé, hier en début de soirée, le limogeage du ministre de l'énergie et des hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste. La décision intervient dans un contexte marqué par la colère sociale face aux délestages et aux coupures d'eau, qui a conduit à une manifestation dégénérant en pillages dans la capitale.

Dans une allocution télévisée sur la chaîne nationale TVM, le chef de l'État a expliqué que ce limogeage est la conséquence de retards considérables dans la mise en oeuvre des solutions destinées à renforcer la production énergétique. Les blocs moteurs destinés à la centrale thermique d'Ambohimanambola (d'une capacité de 105 mégawatts), ainsi que les équipements pour le parc solaire de 50 mégawatts, étaient restés immobilisés au port de Toamasina pendant près de deux ans.

« Le ministre a failli à ses fonctions, par conséquent j'ai décidé de le limoger », a déclaré Andry Rajoelina, soulignant l'urgence d'une action rapide pour répondre aux besoins en électricité.

Le président s'est exprimé pour la première fois sur la manifestation anti-délestage de jeudi, qui a dégénéré en une vague de pillages et de destructions.

Légitimité

« C'est inacceptable et je condamne fermement les destructions, les pillages et le vandalisme », a-t-il affirmé, appelant au respect de l'ordre public.

Tout en dénonçant ces débordements, il a reconnu la légitimité des revendications des jeunes à l'origine du mouvement. Ces derniers protestaient contre les coupures récurrentes d'électricité et d'eau, touchant Antananarivo et plusieurs autres localités. Le Président a toutefois accusé certains acteurs politiques d'avoir instrumentalisé la mobilisation : « Des politiciens ont profité de la situation pour soudoyer des individus recrutés spécialement pour mener ces pillages. Leur plan était déjà visible sur les réseaux sociaux », a-t-il précisé.

Face à l'ampleur des incidents, le Président a appelé les forces de défense et de sécurité à rétablir l'ordre et à protéger les biens de la population. Il a salué les efforts déployés pour sécuriser la capitale et prévenir de nouvelles violences.