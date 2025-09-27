Madagascar: Assainissement - Des bénévoles se mobilisent pour nettoyer la ville

27 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les citoyens se mobilisent dans plusieurs endroits de la capitale pour nettoyer les dégâts des actes de vandalisme.

Solidarité. Hier, plusieurs dizaines de personnes, jeunes et adultes, se sont mobilisées pour nettoyer les quartiers touchés par les récents pillages et actes de vandalisme dans la capitale.

Cette mobilisation a été particulièrement visible au Tana Water Front d'Ambodivona, où des bénévoles ont consacré plusieurs heures à balayer, ramasser les débris et soutenir les propriétaires de commerces affectés.

« Je participe à cette action parce que je suis moi-même entrepreneur. Je sais ce que c'est de tout perdre en une seconde une entreprise que l'on a construite pendant des années », confie un participant, balai à la main, qui a souhaité garder l'anonymat. Pour les victimes, ces gestes de solidarité ont apporté un soutien moral. « Une chaîne humaine s'est formée, illustrant la force de l'entraide face à l'épreuve », témoigne une commerçante du Tana Water Front.

Les pillages avaient laissé la ville jonchée de pneus brûlés, briques, cartons et divers objets cassés, compliquant la circulation et dégradant l'environnement urbain. Pour y remédier, une opération citoyenne de nettoyage a été organisée.

Entraide

Munis de balais, pelles et sacs, les participants se sont répartis dans plusieurs quartiers : Analakely, Ambohijatovo, Ampasapito, Tsiadana, Ankadifotsy, Ivandry et Ambodivona. Certains ont choisi d'intervenir dans des zones jugées plus sûres, afin d'éviter tout risque en cas de nouvelles tensions.

La mobilisation a également impliqué des acteurs institutionnels et des entreprises privées. Des agents du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que du ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique, ont pris part à l'opération. La société de nettoyage VINA+ a offert gratuitement ses services pour accompagner les commerçants sinistrés.

Au-delà du nettoyage matériel, l'initiative a renforcé les liens sociaux et rappelé l'importance de l'entraide en période de crise. En quelques heures, une véritable chaîne humaine s'est constituée, symbole de la résilience et de l'engagement des Tananariviens à reconstruire leur ville et à soutenir ceux qui ont tout perdu.

