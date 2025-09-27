Madagascar: Ruy à XV - XXL Top 12 - Des matchs reportés pour cause de troubles

Suite aux tournures des événements qui frappent la capitale, Malagasy Rugby a décidé de reporter à une date ultérieure les matchs initialement prévus dimanche à Andohatapenaka.

Le rugby malgache espérait vivre un grand moment, mais les amoureux de la balle ovale devront se montrer patients. Une partie des rencontres prévues dimanche pour la première journée du championnat national masculin de rugby à XV, le XXL Top 12, au stade Makis Andohatapenaka, a été reportée en raison des troubles qui ont secoué la capitale.

Jeudi, quand l'actualité a rattrapé le sport, Antananarivo a été le théâtre de manifestations de contestation ayant rapidement dégénéré en pillages et affrontements dans plusieurs quartiers. . Face à ce climat tendu, la fédération Malagasy Rugby a pris la décision de reporter les matchs programmés ce dimanche pour éviter tout risque.

« Suite à la conjoncture actuelle, il est préférable de reporter les matchs pour éviter les risques de débordement des gens mal intentionnés. La nouvelle date sera communiquée en temps voulu », a expliqué Antsoniandro Randrianorosoa, le directeur technique national de Malagasy Rugby.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trois affiches de la première division masculine - COSFA contre Mang'Art à 11 heures, FTM face à 3FB à 13 heures et UAS Cheminot opposé au TFA à 15 heures - sont concernées, tout comme le duel féminin entre RCT Soavimasoandro et FTF Antohomadinika, prévu pour démarrer les rencontres de dimanche. Si la priorité à la sécurité est justifiée, cette décision laisse néanmoins un goût amer à certains clubs.

Contraintes sécuritaires

« Par rapport au temps de préparation que nous avons entrepris, reporter le match n'est pas le bienvenu, mais face à la conjoncture actuelle, nous sommes obligés d'accepter l'organisation », regrette Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Manjakaray.

Même déception du côté du COSFA, dont l'entraîneur Noé Mboazafy estime que « le report coupe l'élan de la préparation. Mais nous n'avons pas le choix et il faut s'y plier ».

À l'inverse, d'autres techniciens trouvent des avantages à ce contretemps. Jean de Dieu Rakotonirina, dit Deka, coach de l'UAS Cheminot, se montre pragmatique : « Reporter le match apporte un côté positif. Le temps de préparation se rallonge et les blessés auront le temps de se rétablir pour le bien de l'équipe ». Une opinion partagée par Roberto Rafalimanana, assistant coach de 3FB : « Le report du match nous convient parfaitement ».

Le staff du TFA n'a pas pu être joint pour réagir, mais une chose est sûre : la première journée du XXL Top 12 se retrouve tronquée, son calendrier chamboulé. Entre attentes sportives et contraintes sécuritaires, le championnat doit s'adapter à une réalité instable. Reste désormais à savoir quand Malagasy Rugby pourra fixer une nouvelle programmation, alors que joueurs, entraîneurs et supporters n'aspirent qu'à retrouver le terrain et le rythme de la compétition.