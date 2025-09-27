Madagascar: Conférences des Evêques - «Le pays est en détresse»

Depuis les événements survenus jeudi à Antananarivo et Antsirabe, où des vagues de pillages ont frappé les populations, la Conférence des évêques de Madagascar (CEM) exprime sa profonde inquiétude face à la situation. Selon les évêques, ces faits révèlent le malaise profond dont souffre le pays, un problème déjà signalé à plusieurs reprises par les hommes d'Église dans leurs déclarations antérieures.

« Nous avons déjà alerté sur la détresse de la population, tant auprès des responsables au pouvoir que des membres de l'opposition », a déclaré Monseigneur Fabien Raharilamboniaina, président de la CEM, hier à Tolagnaro.

Les évêques condamnent fermement les violences et les pillages survenus dans ces deux villes. Ils invitent chacun à respecter la vie et les biens d'autrui et à soutenir ceux qui ont été affectés par ces événements. La CEM réitère son appel au dialogue et à la réconciliation, en plaçant l'intérêt des populations au coeur des priorités.

Elle insiste sur l'importance d'une écoute attentive et d'actions concertées pour protéger les plus vulnérables et préserver l'unité nationale. Face à ces épreuves, les évêques rappellent que Madagascar traverse une période critique et que seule la responsabilité collective et le respect mutuel permettront de surmonter cette crise.