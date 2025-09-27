Madagascar: Gastronomie - Marc Andrianomenjanahary sublime les saveurs malgaches

De Morondava à Nosy Be, ce jeune mixologue réinvente l'art du cocktail en sublimant les richesses naturelles de Madagascar.

Avec ses sirops artisanaux aux parfums de plantes, de fruits, d'épices ou même de légumes, Marc Andrianomenjanahary insuffle un vent de fraîcheur dans la mixologie malgache. Fondateur de Cocktail's Heaven, ce passionné de cuisine, de musique et de voyage transforme chaque création en une véritable expérience sensorielle, où l'authenticité des produits locaux devient l'ingrédient principal.

Originaire de Morondava, Marc cultive très tôt son amour pour la gastronomie grâce à son père, qui lui transmet le goût des bons produits et de la créativité culinaire. Après le lycée, il hésite entre une carrière en informatique ou en hôtellerie, mais choisit en 2022 de suivre sa passion pour l'art culinaire. C'est alors qu'une opportunité inattendue le conduit vers le bartending, un métier où se rencontrent technique, précision et imagination. « Dès ma première initiation, j'ai su que c'était ma voie », confie-t-il avec enthousiasme.

Son passage à l'étranger entre 2023 et 2024 marque un tournant décisif. Confronté à un univers où les aliments sont souvent industrialisés, sous vide ou en boîte, il prend conscience de la richesse unique des produits malgaches. De retour au pays, il se lance dans une quête des saveurs authentiques de Madagascar, parcourant les régions pour découvrir plantes, fruits et épices capables d'inspirer ses créations. De cette exploration naissent ses sirops artisanaux : des bases sucrées et parfumées qui subliment des cocktails originaux, à la fois audacieux et ancrés dans le terroir.

En quête d'innovation

En 2025, Marc concrétise sa vision en lançant Cocktail's Heaven, un projet qui réunit mixologie - pour l'élaboration de cocktails aux saveurs inédites - et flair bartending, l'art du spectacle derrière le bar. Sa créativité et son talent s'illustrent déjà lors d'événements d'envergure comme RAW 1.0 et 2.0 à Nosy Be, en collaboration avec le collectif RAW, ou encore lors du festival Godié Hype Hope 2025 dans le nord de Madagascar. Depuis mai 2025, il officie également en freelance au Libertalia DS et dans des établissements réputés pour leurs soirées festives et artistiques.

Toujours en quête d'innovation, Marc prépare aujourd'hui l'ouverture de Liber'art, un café-galerie co-géré avec le collectif RAW. Ce lieu de vie et de partage, pensé pour les amoureux d'art et de liberté, reflète parfaitement sa philosophie : « Iha ka taitaitry », une invitation à rester optimiste, inspirée des paroles de Bob Marley : « Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. »

En tant que jeune entrepreneur issu d'une génération à qui l'on a souvent refusé ses droits fondamentaux, il souligne : « Je suis partisan de ceux qui agissent pour changer les choses, mais jamais de ceux qui détruisent. J'aime mon pays et, à ma manière, j'apporterai ma part pour l'aider à guérir. »

Plus qu'un créateur de cocktails, Marc Andrianomenjanahary est un ambassadeur des richesses malgaches. À travers Cocktail's Heaven et ses projets culturels, il fait voyager les sens tout en rappelant l'importance de préserver les saveurs de la nature. Avec passion, audace et amour pour son pays, il prouve que chaque gorgée peut devenir une ode à Madagascar et à la liberté de créer.