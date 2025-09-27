Madagascar: Emmonat - Dispositifs renforcés pour rétablir l'ordre

Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C'est ainsi que l'État-major mixte opérationnel national (Emmonat) justifie sa décision de reprendre en main la situation après les vagues de pillages qui secouent la capitale depuis jeudi soir. Lors d'une émission diffusée sur la chaîne nationale TVM, le porte-parole de l'Emmonat, le général Ravoavy Zafisambatra, a annoncé la mise en place de dispositifs spéciaux pour mettre fin aux pillages et aux actes de déstabilisation.

« Les auteurs des pillages ne sont pas considérés comme des citoyens exprimant leur opinion, mais comme des ennemis publics. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures exceptionnelles destinées à rétablir l'ordre public », a-t-il déclaré.

Mesures différentes

Selon le général Ravoavy Zafisambatra, les actions engagées dans le cadre du rétablissement de l'ordre public diffèrent totalement des opérations classiques de maintien de l'ordre. Les textes appliqués, les moyens mobilisés et la manière de faire respecter la loi correspondent à la sévérité de la situation.

Pour sécuriser la capitale, des éléments de l'Emmonat ont été déployés dans des points stratégiques tels que les dépôts de carburants, les stations-service, les points de distribution d'électricité, les palais d'État et les camps militaires. Les magasins et supermarchés ayant déjà été ciblés par les pilleurs font également l'objet de cette vigilance renforcée.

« Les éléments déployés sont équipés spécialement pour stopper toutes tentatives de pillages et de vandalisme », a précisé l'officier de la Gendarmerie.

L'Emmonat a également mis en garde contre les actes de désinformation et les appels à la violence diffusés via les réseaux sociaux. Le porte-parole a invité les citoyens à rester vigilants et à signaler tout comportement suspect. À noter que les mesures prises viennent appuyer le couvre-feu instauré entre 19 heures et 5 heures du matin depuis jeudi par l'Organe mixte de conception (OMC).