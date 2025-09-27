Madagascar: Manifestation - Des nourrissons asphyxiés par du gaz lacrymogène

Hier, trois mères de famille, accompagnées de leurs nourrissons, ont été conduites en urgence par un véhicule de la Croix-Rouge au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Anosy. Les bébés avaient été asphyxiés par des gaz lacrymogènes lors d'un déplacement sur la route nationale numéro sept (RN7) près d'Ankadimbahoaka.

« Nous nous rendions à une exhumation lorsque nous avons été surprises par les gaz lacrymogènes », raconte l'une des mères, encore sous le choc de l'incident. Les nourrissons, fragiles face à ce type de situation, ont rapidement été pris en charge par le personnel médical.

Les bébés se portaient bien après une observation attentive, rassurant ainsi les mères et leurs familles. « Ils sont en bonne santé et stables selon les médecins qui nous ont pris en charge », a affirmé l'une des mères de famille. Après les soins et la surveillance, les trois mères et leurs nourrissons ont pu regagner leur domicile.