Madagascar: Manifestation - Des nourrissons asphyxiés par du gaz lacrymogène

27 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Hier, trois mères de famille, accompagnées de leurs nourrissons, ont été conduites en urgence par un véhicule de la Croix-Rouge au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Anosy. Les bébés avaient été asphyxiés par des gaz lacrymogènes lors d'un déplacement sur la route nationale numéro sept (RN7) près d'Ankadimbahoaka.

« Nous nous rendions à une exhumation lorsque nous avons été surprises par les gaz lacrymogènes », raconte l'une des mères, encore sous le choc de l'incident. Les nourrissons, fragiles face à ce type de situation, ont rapidement été pris en charge par le personnel médical.

Les bébés se portaient bien après une observation attentive, rassurant ainsi les mères et leurs familles. « Ils sont en bonne santé et stables selon les médecins qui nous ont pris en charge », a affirmé l'une des mères de famille. Après les soins et la surveillance, les trois mères et leurs nourrissons ont pu regagner leur domicile.

