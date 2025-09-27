Madagascar: Plusieurs pharmacies ferment leurs portes

27 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Se procurer des médicaments a été difficile pour les personnes malades, hier, à Antananarivo.

« Je suis venue acheter une ventoline pour mon enfant de 12 ans, élève d'une école française à Ambohijatovo. Il a développé des problèmes respiratoires après avoir inhalé involontairement des gaz lacrymogènes lors des manifestations du 24 septembre. Je pensais trouver une pharmacie ouverte après être descendue du bus à Andravoahangy Ambony, mais elle était fermée », raconte une mère de famille qui vit à Antsakaviro.

Ce n'est qu'à plusieurs centaines de mètres, à Andravoahangy Ambany, qu'elle a trouvé une pharmacie ouverte. Plusieurs officines, pourtant considérées comme des services essentiels, ont fermé dans la capitale, notamment à Analakely, Antanimena et Andravoahangy. Dans ces quartiers, aucune manifestation n'a eu lieu hier.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.