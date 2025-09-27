Afrique: Coupe de la CA - AS Fanalamanga éliminée à la dernière minute

L'équipe représentante malgache à la Coupe de la CAF, l'AS Fanalamanga, s'est inclinée 1 à 2 contre Ferroviaro lors du match retour, hier à Maputo, après le nul (1-1) à l'aller.

Fin de parcours. Défaite amère pour l'AS Fanalamanga qui perd au cumul des buts marqués (2-3) après les matchs aller et retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). L'équipe d'Alaotra Mangoro a échoué tout près d'une qualification historique pour le premier tour, lors de sa toute première participation. L'Association sportive Fanalamanga s'est inclinée 1 à 2, encaissant deux buts dans les cinq dernières minutes face au Ferroviaro de Maputo, lors du match retour disputé hier au stade ABB de l'Association Black Bulls à Maputo, capitale mozambicaine, après le nul à l'aller.

L'équipe de la Grande Île a bien entamé la rencontre et largement dominé la première période. Le milieu des Barea au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), Tsol, de son vrai nom Onja Andrianina Ramamonjisoa, a été l'auteur de l'unique but malgache dès la 12e minute.

« Les joueurs ont été à l'aise et sont bien rentrés dans le match. Ils ont bien joué tout au long de la première mi-temps et appliqué les consignes », confie le coach Titi Rasoanaivo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Remontada en fin de match

Le score était de 1-0 à la pause en faveur de l'équipe dauphine de la Coupe de Madagascar. Le Clube Ferroviaro a inversé la tendance au retour des vestiaires. Les Mozambicains ont intensifié leurs efforts en fin de rencontre. Ils ont inscrit le but de l'égalisation à la 90e minute, puis celui de la victoire dans le temps additionnel (95e).

« Les joueurs ont baissé de rythme en seconde période. Nous avions procédé à des changements. J'ai dû remplacer Avotra à cause d'une blessure. Certains n'ont pas bien appliqué les consignes. Le but de l'égalisation, encaissé au dernier moment, a incontestablement affecté la plupart d'entre eux. Le deuxième but mozambicain a ensuite été marqué dans le temps additionnel », relate l'entraîneur.

D'après les statistiques du match, le club mozambicain a été légèrement supérieur sur certains points : 52 % de possession de balle et quatre tirs cadrés, contre 48 % de possession et trois tirs pour les Malgaches.

Point final donc pour cette première aventure africaine de l'AS Fanalamanga. Le club champion de Madagascar, Elgeco Plus, affrontera Silver Strikers sur sa pelouse demain à 16 h (heure de Madagascar) et tentera de se qualifier pour le premier tour de la Ligue des champions africaine, après son match nul à l'aller dimanche à Maurice.