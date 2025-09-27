Madagascar: Volleyball - Championnat de Madagascar D1 - Duel final entre Gendarmes

Vers un doublé des gendarmes. Les demi-finales, aussi bien chez les hommes que chez les dames, ont été 100 % Analamanga. Quatre clubs de la région, dont trois issus de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), sont qualifiés pour disputer les finales du championnat de Madagascar en première division pour cette saison 2025.

L'équipe championne en titre chez les garçons, GNVB1, s'est imposée 3 sets à 1 contre Cosfa hier en demi-finale au Palais des sports Mahamasina, quasi vide. Les militaires, alignant leurs puissants attaquants Mamy, Willot et Josh, ont rebellé et résisté durant la rencontre mais ont cédé le premier de justesse 23/25.

Les Judi, Jessy et Irina ont été apparemment supérieurs physiquement et ont su gérer leur avantage aux deux sets suivants pour les emporter 25/21, 25/22. Lors de la première demi-finale, GNVB2 a écarté au bout du suspense la formation vice-championne nationale, Akany Sambatra Itaosy, par 3 sets à 1. Les deux équipes ont été dos à dos durant la rencontre.

Le premier set a été ravi au forceps par l'équipe de Betongolo, alignant les expérimentés comme Mamode, Mamizara ou aussi Fara Jones (25/23), avant que la bande à Manoa, Rado, Toky ou aussi Princy n'égalise en arrachant le deuxième (25/21).

Remake

La première demi-finale féminine a été le remake de la finale de la saison 2024. L'équipe tenante du titre, GNVB, a confirmé sa suprématie face à l'ASI. Le club de Betongolo a défait l'équipe d'Itaosy 3 à 0 (25/20, 25/20, 25/21) hier. Portées par Hoby, Lili et Alefara, redoutables en attaque, les protégées de l'ex-directeur technique national Honoré Razafinjatovo ont remporté sans trop forcer les deux premiers sets. Milanto et ses coéquipières ont tout de même mené 19/13 au dernier puis égalisé à 20 partout pour concéder la partie à 25/21.

Quant à la deuxième demie, AMVB Mandroseza s'est déclaré forfait en raison de l'indisponibilité de certaines de ses joueuses. Squad a ainsi remporté la victoire par 3-0 et s'est qualifié en finale.

Ce duel final sera le remake entre GNVB et Squad. Ce dernier avait déjà surpris les gendarmes en phase de poules. La finale des filles s'annonce ainsi électrique. Les matchs de classement pour la troisième place auront lieu ce samedi à partir de 8 h, celui des filles suivi du match des garçons. Les finales dames et hommes s'enchaîneront de suite.