Madagascar: Tennis - La deuxième édition de la Sipem Banque Cup ajournée

Effet domino. L'édition 2025 de la Sipem Banque Cup, prévue ce week-end au Country Club Madagascar à Ambohitrarahaba, n'aura finalement pas lieu. Les organisateurs ont pris cette décision face aux tensions qui secouent la capitale.

Initialement programmée les 27 et 28 septembre sur les nouveaux courts du Country Club, la compétition est renvoyée à une date ultérieure. Une décision difficile mais jugée inévitable dans un climat marqué par les troubles persistants à Antananarivo depuis jeudi.

Pourtant, tout semblait prêt : le tirage au sort avait déjà eu lieu, les poules étaient constituées et les joueurs impatients d'entrer en lice. Mais la sécurité et la sérénité ont pris le dessus.

« C'est une sage décision, même si elle ne dépend ni de nous ni des organisateurs », confie un joueur de tennis sous couvert d'anonymat.

Ce contretemps, indépendant de la volonté des organisateurs, souligne la fragilité du calendrier sportif dans un contexte incertain. Aucune nouvelle date n'a encore été annoncée, mais les participants espèrent que la compétition sera reprogrammée d'ici la fin de l'année.

Depuis sa première édition, la Sipem Banque Cup s'est imposée comme un rendez vous incontournable du tennis à Antananarivo.