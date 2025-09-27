Madagascar: Antson'ny Tontolo Maiaina - L'amour des arbres exposé à l'aéroport d'Ivato

À partir du 1er octobre, le hall du terminal international de Ravinala Airports Ivato abrite Dendrophile (Mpankafy Hazo), une installation artistique qui ouvre le bal de la troisième édition de Antson'ny tontolo miaina, un rendez-vous croisant art et environnement. Née en 2023 sous l'impulsion de la curatrice indépendante Ihoby Rabarijohn, cette manifestation veut sensibiliser autrement aux enjeux environnementaux, en s'appuyant sur l'émotion esthétique et la force symbolique de la création. Après avoir interrogé la place du vivant en 2023, puis célébré les oiseaux de Madagascar en 2024, cette troisième édition met les arbres au centre des regards.

« À travers Dendrophile, l'arbre devient source d'émotion, de mémoire et de lien avec la biodiversité malgache », explique le communiqué de l'événement. Deux artistes exposent leurs oeuvres à l'aéroport, dont Landry Randriamandroso, avec une création graphique inspirée du Baobab Amoureux, symbole d'unité et de résilience, et Kiady Ratovoson, designer, qui présente deux objets utilitaires conçus dans le respect de la matière et de la forme originelle de l'arbre.

Installée dans le hall public du terminal C, entre le hall central et celui d'arrivée, l'exposition offre une expérience artistique accessible à un public large, tel que voyageurs, accompagnateurs ou simples visiteurs, avant le grand rendez-vous prévu du 18 octobre au 7 novembre à la Zone Zital Ankorondrano. En conjuguant art, design et pensée écologique, Antson'ny tontolo miaina entend créer un espace fédérateur où la nature n'est plus une abstraction, mais une rencontre sensible et partagée.