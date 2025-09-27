Madagascar: Route By-Pass - Le député Rabenirina meurt lors d'un accident de camion

Un accident mortel s'est produit hier sur le By-Pass, à Andoharanofotsy. Un camion a tenté de forcer un barrage érigé sur la chaussée par des manifestants et a percuté plusieurs personnes. Le député de Betioky-Sud, Jean-Jacques Rabenirina, figure parmi les victimes.

Âgé de soixante-quatre ans, l'élu est décédé au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, où il avait été admis en soins intensifs. Grièvement blessé lors de l'incident, il n'a pas survécu malgré les interventions médicales.

En fuite

Selon les premières informations, plusieurs protestataires avaient dressé un barrage bloquant la route. Le camion a tenté de forcer le passage et a heurté des personnes présentes, dont le parlementaire.

À la suite de l'accident, des manifestants ont incendié le véhicule. Le chauffeur a pris la fuite, mais son permis de conduire retrouvé dans la cabine a permis de l'identifier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes et retrouver le conducteur.

Jean-Jacques Rabenirina, député élu à trois reprises dans le district de Betioky-Sud, avait également occupé plusieurs postes ministériels, notamment à l'Éducation nationale et au Tourisme. Anthropologue de formation, il avait siégé au Conseil supérieur de la transition avant d'intégrer l'Assemblée nationale.