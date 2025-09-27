Les citoyens malgaches ressentent un profond sentiment de malaise en cette fin de semaine. Cette manifestation du 25 septembre signifiait le réveil d'une population décidée à ne plus subir une situation injuste. Ceux qui sont venus manifester ont réussi à faire passer leur message en dépit des intimidations et de la répression de forces de l'ordre. Ils les ont courageusement bravés, mais la suite des événements a montré que l'on a essayé de pervertir leur mouvement.

Les saccages et les pillages perpétrés par des individus peu recommandables ont terni cette journée de revendications. Des maisons de fidèles du régime ont été ciblées et incendiées, des dizaines de centres commerciaux et d'entreprises ont été mises à sac malgré les appels désespérés de leurs propriétaires aux forces de l'ordre. Les opérateurs économiques victimes sont totalement découragés, mais ils essayaient tant bien que mal hier de réparer les dégâts. La journée d'hier a été une journée morte. Des perturbations du trafic ont été organisées par des cohortes de jeunes remontant vers le centre de ville.

Les observateurs s'interrogent sur le déroulement de ces nombreux mouvements enregistrés un peu partout en ville. Ils ont remarqué la manière dont ils sont orchestrés. Des meneurs sont présents et donnent des directives. Les témoins qui rapportent ces faits sont totalement impuissants devant ces agissements. Tout le monde attend la suite des événements avec une certaine amertume. Pour le moment, la seule réaction des autorités provient du préfet qui a décrété un couvre-feu de19h à 5h du matin.

Cette décision n'a pas empêché avant-hier soir la poursuite des pillages et des saccages. Le mouvement de protestation des citoyens a permis de montrer qu'il y a une prise de conscience d'une situation qu'il faut à tout prix dépasser. Les manoeuvres faites pour le déconsidérer ne détourneront pas l'attention des vrais problèmes auxquels il faut trouver une solution. « Leo delestazy » a atteint ses objectifs et la volonté de changement est réelle dans le pays.

L'actualité internationale reste toujours centrée sur le Moyen-Orient et l'Europe. La reconnaissance de la Palestine à l'ONU a été le fait marquant de la semaine. Mais cela n'a pas outre mesure modifié les objectifs du Premier ministre israëlien et de son gouvernement. La volonté de créer un grand Israël est intacte. Les relations conflictuelles entre les pays de l'Union Européenne et la Russie n'ont pas changé. Donald Trump a, en apparence , modifié son attitude envers Vladimir Poutine , mais les observateurs restent très prudent à propos de cette volteface ;

La reconnaissance officielle par la France de l'état palestinien lors du discours du président Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU a été saluée par la communauté internationale, mais considérée avec dédain par le Premier ministre Benyamin Nettanyahou. Plus de 143 pays ont officiellement reconnu la Palestine, mais l'état hébreu n'entend pas en tenir compte, fort du soutien de Donald Trump et des Etats Unis.

Les Américains ont bloqué une résolution du conseil de sécurité instituant une trêve à Gaza Les bombardements israëliens ont continué sur place. 140 cibles ont été touchées, ces dernières 24h. Dix personnes ont été tuées, affirme sécurité civile palestinienne. Benyamin Nettanyahou est maintenant à New York et il va s'adresser à l'assemblée générale des Nations Unies. Il va peut-être y annoncer l'annexion de la Cisjordannie. Néanmoins, s'il le fait, il ira à l'encontre de la volonté du président américain qui affirme très nettement son opposition à cette idée

Les incursions aériennes russes sur différents pays européens sont considérées par les nations de l'Union Européennes comme une provocation inadmissible. Après l'Estonie, c'est le Danemark qui signale l'entrée de drones dans son espace aérien. Cette incursion est prise très au sérieux par le gouvernement danois alors que la Russie nie l'événement. Cet incident survient après la volteface de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin à propos du conflit ukrainien. Ce dernier envisage sérieusement une victoire de l'Ukraine prochainement se soldant par la reprise des territoires qui ont été conquis depuis 2022.

La grande île est pour le moment dans la tourmente car la crise s'est installée momentanément. Les soubresauts qui ont eu lieu ces dernières 48h ont perturbé complétement l'harmonie d'une société demandant un véritable changement. Les événements sont en train de se précipiter et les jours à, venir seront décisifs. Les Malgaches sont décidés à prendre en main leur destin.