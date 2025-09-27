Madagascar: Rentrée de devises - Les entreprises de services parmi les victimes de pillage

27 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

L'outsourcing est fragilisé. Les pillages du 25 septembre n'ont pas seulement visé les magasins. Des entreprises de services ont également été touchées, à l'image de Victory Crea, membre du groupe Inova, spécialisé dans l'outsourcing et l'assistanat virtuel pour des firmes européennes. Ses bureaux situés à l'étage du Tana Waterfront ont été forcés et vidés. Des matériels, des meubles, des décorations, et même la caisse ont été volés.

« Nos bureaux sont saccagés. Il a fallu une solution alternative pour assurer la continuité de nos services car nos clients sont étrangers. Depuis ce matin du 26 septembre, nos employés sont en télétravail avec les moyens du bord », indique Tsiory Ranaivomalala, CEO du groupe. L'entreprise, lancée il y a plus de 10 ans, a progressivement montée en puissance, elle voit « ses acquis réduits à néant en une nuit ».

Rien qu'en équipements, la perte est estimée à plus de 60 millions d'ariary, sans compter les dommages indirects qui sont inestimables. En outre, la direction a transféré en urgence le matériel des autres filiales situées dans des zones jugées à risque et tente de « sauver tout ce qui reste ». Mais l'incertitude demeure avec la connexion internet instable, la sécurité aléatoire et le climat anxiogène.

Risques

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour une société tournée vers l'international, l'enjeu dépasse le remplacement des biens. « Même si les clients comprennent humainement, ce genre d'incidents ne les rassure pas. Ils peuvent se demander pourquoi ne pas confier les contrats ailleurs. Madagascar devient un pays à risque et la confidentialité des données peut être vulnérable quand des hackers profitent des crises », déplore le CEO, évoquant un risque réel de perte de marchés. Victory Crea emploie 53 collaborateurs, tous ont basculé en télétravail afin de maintenir les prestations et éviter les ruptures de service.

« Même si les temps sont durs, il n'y a que le travail qui compte actuellement. Les mois à venir seront difficiles mais nous devons tout faire pour garder nos clients », insiste Tsiory Ranaivomalala. Au-delà du choc, l'épisode interroge la résilience de la filière malgache de l'outsourcing : sûreté des sites, continuité d'activité, plans de reprise et exigences de cybersécurité deviennent, plus que jamais, des conditions de survie.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.