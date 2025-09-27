Madagascar: Ecole Supérieure Polytechnique - Les étudiants se donnent rendez-vous à Ankatso lundi prochain

À l'approche d'une manifestation attendue, la jeunesse estudiantine d'Antananarivo se dresse contre les violences subies et réclame le respect des droits et libertés à Madagascar.

Rendez-vous est donné pour le lundi 29 septembre 2025. Les étudiants de l'École Polytechnique d'Antananarivo se rassembleront à Ambohitsaina Ankatso dès 9 heures pour exprimer leur solidarité et leur colère. C'est ce qu'indique une déclaration publiée hier, dans laquelle les étudiants condamnent fermement les récentes violences ayant causé la mort d'étudiants à l'Université d'Antsiranana. Ils dénoncent également les arrestations, menaces et atteintes aux droits fondamentaux, notamment l'accès à l'eau et à l'électricité, revendiqués pacifiquement par la jeunesse.

Ensemble

Ce rassemblement, organisé au nom de la justice et en mémoire des victimes, appelle à l'unité nationale des étudiants malgaches déterminés à défendre leur avenir. Parallèlement, le SECES (Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur) s'insurge contre la répression des manifestations pacifiques et contre la non-protection des citoyens par les forces de l'ordre.

Dans un communiqué publié hier, le syndicat condamne les actes d'intimidation, les violences mortelles ainsi que les pillages « organisés par des groupes rémunérés ».Tout en saluant la résilience des victimes et l'unité nationale, le SECES appelle au calme et au respect des valeurs malgaches. Dans ce climat tendu, cette double mobilisation illustre la volonté d'une société civile déterminée à préserver la démocratie et la paix.