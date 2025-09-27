Madagascar: Transport urbain - Peu de « taxi-be » en service, hier

27 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La circulation des transports en commun a été fortement perturbée hier à Antananarivo, en raison des manifestations et débordements enregistrés dans la capitale. Les usagers ont eu du mal à trouver un taxibe, car seuls quelques véhicules étaient en activité. Sur la ligne 114 reliant Analakely à Ambatolampy, certains transporteurs ont même suspendu leur service après seulement deux ou trois heures de rotation dans la matinée. En cause, la peur des pillages et des violences.

« Nous craignons d'être attaqués ou vandalisés », ont confié plusieurs conducteurs évoquant les courses-poursuites entre les forces de l'ordre et les auteurs de troubles ndans plusieurs quartiers. La suspension des cours et la fermeture temporaire de nombreuses entreprises ont également entraîné une baisse significative du nombre de passagers.

Galères. Face à cette rareté des taxibe, de nombreux travailleurs ont été contraints hier de se rendre à pied à leur lieu de travail, ou d'opter pour des solutions alternatives comme les taximoto. Certaines entreprises ont aussi suspendu l'utilisation de leurs véhicules de service, par mesure de précaution, afin de protéger leur flotte contre d'éventuels actes de vandalisme.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.