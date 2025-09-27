Madagascar: Elan de solidarité des citoyens - Mobilisations spontanées pour nettoyer les sites théâtres de pillages

Au lendemain des scènes de pillage, des citoyens se sont mobilisés pour porter main forte aux victimes de pillage dans les sites touchés, ainsi que dans les zones des manifestations de la veille : Ambodivona, Analakely, Ankazomanga, 67ha. Une partie de ces volontaires appartiennent au mouvement Génération Z Madagascar tandis que d'autres sont de simples citoyens ou encore des fonctionnaires.

Munis de balais, de pelles et de paniers soubiques en guise de sacs poubelles, ils ont nettoyé les zones extérieures des sites victimes de pillage et les rues où jonchaient sur les chaussées, des restes de pneus brûlés ou des débris en tous genres venant des magasins pillés.

Ce geste citoyen spontané est vivement salué par les passants et l'opinion publique. Pour leur part, la Génération Z Madagascar souligne le caractère indépendant de toutes leurs initiatives, et rejette toute tentative de politisation ou de récupération de leur mouvement.