Madagascar: Omnisports - Des athlètes de haut-niveau unissent leur voix avec les jeunes

Plusieurs figures emblématiques du sport malgache ont publiquement apporté leur soutien aux récentes manifestations pacifiques initiées par la génération Z. À travers des publications, ces athlètes, qui ont fait la fierté de la nation sur la scène internationale, appellent au respect du droit de manifester et dénoncent toute forme de violence.

Connues pour leurs exploits sur les terrains, sur le tatami et dans les bassins, ils ont décidé de prendre la parole sur un sujet qui touche toute la population. Faneva Ima Andriantsima, le capitaine des Barea qui a mené l'équipe à une qualification historique pour la CAN 2029, Lalaina « Bolida » Nomenjanahary, Jean Yves Razafindrakoto, médaillé de bronze avec les Barea lors du CHAN 2023 en Algérie, la nageuse olympienne Holy Antsa Rabejaona et le judoka olympien Fetra Ratsimiziva et le basketteur international M'Madi Mathias, ont uni leurs voix.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, ces sportifs de haut niveau ont exprimé leur solidarité avec la « génération Z » qui a récemment manifesté pacifiquement pour faire entendre ses revendications.

« Nous avons porté haut les couleurs de Madagascar, et c'est avec le même engagement que nous nous sentons aujourd'hui connectés aux aspirations de nos compatriotes. Les valeurs de l'olympisme, telles que le respect et l'amitié doivent aussi prévaloir dans la société », nous a confié Fetra Ratsimiziva. Les athlètes soulignent que le droit de manifester pacifiquement est un pilier fondamental de la démocratie et ne saurait être entravé.

Le message des athlètes est également un plaidoyer contre l'usage de la force. Cette prise de position intervient dans un contexte où les récentes manifestations ont été marquées par des tensions. En tant que modèles pour de nombreux jeunes, ces sportifs espèrent que leur appel sera entendu et contribuera à un dialogue apaisé.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué le courage de ces athlètes qui, au-delà de leurs performances sportives, montrent leur attachement aux valeurs démocratiques. En unissant leurs voix à celles de la population, ces figures emblématiques rappellent que la défense des couleurs nationales passe aussi par la défense des droits fondamentaux de tous les Malgaches.