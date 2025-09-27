Madagascar: Volley - Championnat de Madagascar - GNVB domine les demi-finales, SQUAD-X en finale par forfait

Les demi-finales du championnat de Madagascar de volleyball de première division, disputées au Palais des Sports de Mahamasina, ont livré leur verdict. Les finalistes sont désormais connus dans les catégories hommes et femmes, promettant des finales palpitantes malgré un contexte marqué par des tensions politiques dans la capitale.

Dans la catégorie masculine, la finale sera une affaire interne à la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB), avec un choc entre ses deux équipes phares. La GNVB2 a décroché son ticket pour la finale en dominant l'ASI1 dans un match disputé, remporté 3 sets à 1 (25/23, 16/25, 25/19, 25/22). Une performance convaincante qui témoigne de la détermination de l'équipe à se hisser au sommet.

De son côté, la GNVB1 a également assuré sa place en finale en venant à bout du Club Omnisports des Forces Armées (COSFA), s'imposant 3 sets à 1 (25/23, 25/21, 22/25, 25/22). Malgré une résistance acharnée du COSFA, notamment dans le troisième set, la GNVB1 a su reprendre le contrôle pour sceller sa victoire. Cette finale 100 % GNVB promet un duel intense entre deux formations qui se connaissent par coeur.

SQUAD-X qualifiée sans jouer

Dans la catégorie féminine, l'équipe de la Gendarmerie Nationale Volley-ball (GNVB) a poursuivi son parcours sans faute en surclassant l'ASI en demi-finale, s'imposant 3 sets à 0 (25/20, 25/20, 25/21). Les filles de la gendarmerie, championnes en titre, affichent une sérénité impressionnante et se positionnent comme les grandes favorites pour conserver leur couronne.

De l'autre côté, la qualification de SQUAD-X pour la finale s'est faite dans des circonstances particulières. L'équipe d'AMVB Mandroseza, initialement prévue pour disputer la demi-finale, a déclaré forfait en raison de la situation politique tendue dans la capitale. Par mesure de sécurité, AMVB a préféré ne pas jouer, offrant ainsi un passage direct en finale à SQUAD-X. Ce forfait, bien que regrettable, ouvre une opportunité en or pour SQUAD-X.

Face aux manifestations qui secouent Antananarivo, la Fédération Malgache de Volleyball (FMVB) a tenu à rassurer quant à la continuité du championnat. Dans une note officielle, elle a déclaré : « Sous réserve d'une note officielle émanant du Préfet de Police, la Fédération Malgache de Volleyball confirme par la présente qu'aucun changement du calendrier ne sera affecté à ce Championnat de Madagascar ».

Une position ferme qui traduit la volonté de préserver l'élan de la compétition. Pour les duels finaux, chez les hommes, le face-à-face entre GNVB1 et GNVB2 promet un spectacle de haut niveau, avec une rivalité interne qui ajoutera du piment à l'enjeu. Chez les dames, la GNVB, portée par sa dynamique de championne, affrontera une équipe de SQUAD-X prête à saisir sa chance.