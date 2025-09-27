Afrique: Coupe de la CAF - L'AS Fanalamanga éliminée dès le premier tour

27 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

C'est une fin de parcours précoce pour l'AS Fanalamanga, représentant de Madagascar dans la Coupe de la Confédération de la CAF. Les protégés de Titi Rasoanaivo se sont inclinés 2-1 face à Ferroviário de Maputo lors du match retour disputé ce vendredi au Mozambique, scellant ainsi leur élimination dès le tour préliminaire.

Pour leur première participation à une compétition interclubs africaine, les Malgaches avaient pourtant montré des signes prometteurs. Lors du match aller, dimanche dernier au stade national Zimpeto, l'AS Fanalamanga avait arraché un nul (1-1) face à une équipe mozambicaine expérimentée. Ce résultat laissait entrevoir une qualification possible au retour.

Cependant, malgré une première période encourageante au match retour, où Rado et ses coéquipiers ont ouvert le score (1-0), l'AS Fanalamanga n'a pas su tenir le rythme. Ferroviário de Maputo a renversé la tendance en seconde mi-temps, inscrivant deux buts pour s'imposer 2-1. Ce revers, combiné au match nul de l'aller, met fin aux espoirs malgaches de poursuivre l'aventure africaine.

Malgré cette élimination, l'AS Fanalamanga peut tirer des leçons de cette première expérience continentale. L'équipe aura montré du courage et une belle résistance face à un adversaire aguerri, mais il lui aura manqué ce supplément d'expérience pour franchir ce cap.

