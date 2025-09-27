Madagascar: Manifestation du 25 septembre - Le FFKM appelle au dialogue

27 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes (FFKM) est sorti de sa réserve. Les religieux prônent la concertation.

Au lendemain des émeutes qui ont suivi le mouvement du jeudi 25 septembre, les principaux responsables religieux ont pris la parole hier à l'archevêché d'Andohalo. Zaka Andriamampianina de l'église réformée FJKM, Denis Rakotozafy des luthériens, Jean De Dieu Raoelison de l'Ecar et Samoela Jaona Ranarivelo de l'Église anglicane, ont livré une déclaration ferme, exigeant l'arrêt immédiat des violences et plaidant pour une sortie de crise par la voie du dialogue.

Concertation

« Il faut cesser de tuer, cesser les casses des infrastructures et la destruction des biens d'autrui », ont-ils martelé, exprimant une inquiétude profonde devant l'embrasement de la capitale. Le FFKM appelle ainsi toutes les parties prenantes à privilégier l'écoute et la concertation, conditions jugées indispensables à une résolution « pérenne et rapide » de la crise actuelle.

Dans leur prise de position, les chefs d'Église n'ont pas seulement dénoncé les excès. Ils ont aussi rappelé que « la population doit jouir de ses droits les plus basiques, ceux d'avoir de l'électricité et de l'eau potable ». Un message qui souligne la racine sociale des tensions, nourries par des frustrations liées aux carences persistantes dans les services publics essentiels.

Stabilité

La condamnation du pillage a également été sans équivoque. « Les pilleurs devraient rendre ce qu'ils ont volé », ont affirmé les représentants du FFKM, en appelant à la solidarité citoyenne pour protéger les biens communs. En rompant le silence, le FFKM reprend son rôle historique d'arbitre moral et de médiateur dans les moments de turbulences politiques dans le pays.

Son message, sobre mais percutant, place le dialogue et la solidarité au coeur de la réponse à la crise, tout en rappelant que la stabilité ne peut être bâtie qu'à partir du respect des droits fondamentaux et de la préservation des biens communs.

