Madagascar: Une stratégie délibérée pour ternir la portée du mouvement

27 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Patrice Rabe

Deux jours après la manifestation du 25 septembre, la situation est loin de s'être calmée. La confusion qui règne ne permet pas d'envisager un retour à la normale. Les autorités donnent l'impression de laisser les saccages et les pillages continuer. Aucune explication de ce laissez -faire n'est donnée et on en vient à se demander si cela n'est pas voulu. Certains observateurs se posent la question s'il ne s'agit pas d'une stratégie délibérée pour faire baisser la fièvre revendicative des initiateurs du mouvement « leo delestazy ».

Une stratégie délibérée pour ternir la portée du mouvement

Le courage et la fierté des manifestants avant-hier à Analakely ont été salués par tout le monde. Le message qu'ils ont délivré a été entendu bien au-delà des frontières de la Grande île, mais les événements malheureux qui ont eu lieu par la suite ont quelque peu occulté sa portée. L'arrivée d'individus malintentionnés et les dégradations matérielles qu'ils ont accomplies ont scandalisé la population. Ils n'avaient absolument rien à voir avec le mouvement de revendication légitime des manifestants.

Cela a commencé par les incendies d'habitations de partisans du régime et leur mise à sac, mais au fur et à mesure de l'après-midi, les exactions se sont multipliées. Les témoins ont eu l'impression que les actions n'étaient pas spontanées. Ils ont remarqué la présence de meneurs et ils n'ont pas compris la passivité apparente des forces de l'ordre.

Ces dernières ont même tardé à réagir. Les saccages et les pillages se sont multipliés tout au long de ces deux jours. Les propriétaires d'entreprises et de magasins étaient totalement anéantis devant ces actions qui n'ont pas été empêchées. Ils vont devoir se relever après ce désastre financier. Les observateurs se demandent s'il ne s'agit pas d'une stratégie délibérée pour occulter totalement le message véhiculé par les manifestants sincères.

