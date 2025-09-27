Madagascar: Manifestations à Antsiranana - Six morts, une trentaine de personnes blessées

27 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

La situation est critique à Antsiranana depuis le jeudi 25 septembre. À Midi, des jeunes composés d'entrepreneur(e)s, artistes, influenceurs se sont réunis sur la Place Foch dans l'intention d'éveiller la conscience des concitoyens de la grande ville du nord. Vers 17 h, des centaines de personnes sont descendues dans la rue. La situation a dégénéré vers 18h45, des malfaiteurs se sont infiltrés visant les forces de l'ordre avec des pierres. En outre, des petits magasins et une bijouterie ont été saccagés.

Le vendredi 26 septembre vers 10 heures, un affrontement entre les manifestants et l'ensemble des agents de l'ordre public a eu lieu dans plusieurs lieux, notamment Tsena, Bazary Kely, Tanambao 1. Le bilan est de six morts dont un étudiant de l'université, Rivaldo, Dawa et Dael sont tombés. Vers 15 h, ses amis et condisciples, ont décidé de faire le tour de la ville du Pain de sucre en portant le corps de l'étudiant.

« Nous n'avons pas d'armes et sommes restés dans le campus le jeudi 25 septembre, mais ils sont venus ici pour nous attaquer. Notre camarade n'avait rien dans les mains. Il était dans la rue, pourtant on lui a tiré dessus. Cet acte est condamnable. Pour le respect de notre ami, nous n'allons pas céder. La lutte continue jusqu'à ce que la justice soit faite », a déclaré l'un d'entre eux.

Du reste, la population à Antsiranana en général, suite à cet événement pénible, ne compte pas baisser les bras.

