Madagascar: Délestage et coupures d'eau - Andry Rajoelina annonce le limogeage du ministre de l'Energie

Le Président Andry Rajoelina annonce le limogeage du ministre de l'Energie Olivier Jean-Baptiste. La décision a été prise au lendemain de la manifestation des jeunes du mouvement Génération Z, puis aux pillages de plusieurs magasins et centres commerciaux. Le Chef de l'Etat estime que ce membre du gouvernement a failli à sa mission.

Il serait donc considéré comme le responsable de ce délestage alarmant et des coupures d'eau faisant des ravages dans le quotidien de la population. Parmi les échecs imputés à ce ministre figurent le retard de l'acheminent vers Tana des matériels destinés à l'installation d'une centrale thermique de 105MW à Ambohimanambola et du projet parc solaire 50MW prévu pour renforcer le RIA. Cela fait trois ans que ces matériels sont stockés au Port de Toamasina.

Andry Rajoelina dit comprendre la population subissant de plein fouet le délestage et affirme qu'il est à la fois au courant et conscient de la souffrance et des désagréments que ces dysfonctionnements provoquent sur la vie de la majorité des Malagasy. Lors d'une déclaration diffusée hier sur la télévision nationale, le Président de la République a condamné les pillages et les actes de violences. Il a profité de cette sortie médiatique pour lancer un message de réconfort et de soutien à l'endroit des victimes de ces pillages, et annonce par ailleurs qu'il, avec eux, va trouver des moyens pour aider ces derniers à se relancer.

Coup d'Etat

Le Président Andry Rajoelina pointe du doigt des politiciens qui, selon lui, tentent la récupération politique et profitent de ce mouvement Génération Z pour parvenir à leurs fins. En effet, il accuse ouvertement ces derniers d'avoir payé des individus pour fomenter de la déstabilisation. « Cela est prévu depuis longtemps vu l'incitation qu'ils font et leurs agissements », a-t-il soutenu.

Il, c'est le Chef de l'Etat qui blâme l'opposition d'avoir voulu profiter des évènements du jeudi 25 septembre pour orchestrer un coup d'Etat. Andry Rajoelina prévoit de rencontrer incessamment les leaders des jeunes manifestants pour leur expliquer les vraies raisons du délestage. Il envisage aussi d'organiser une émission spéciale pour exposer les solutions prévues avec un chronogramme clair pour la mise en oeuvre.

Hier, le Chef de l'Etat a lancé un appel à l'endroit des Forces de l'ordre afin de redoubler d'efforts pour rétablir l'ordre et la sécurité à travers le pays, mais aussi pour arrêter les auteurs de ces actes de déstabilisation. On peut dire en tout cas que la nouvelle manifestation prévue ce jour par l'opposition sera décisive pour le sort du régime. A suivre.