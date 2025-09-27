Ile Maurice: Azra Khodabacus décède dans un accident de la route

La route tue une fois de plus. Un tragique accident sur l'autoroute à Riche-Terre en face de l'usine Princes Tuna a coûté la vie à Azra Khodabacus, 27 ans, dans la soirée du jeudi 25 septembre. Selon les informations recueillies par la police, le drame s'est produit vers 19 h 50. La victime était assise à l'arrière d'une voiture qui roulait en direction de Port-Louis avec au volant un jeune de 24 ans, habitant Triolet, et comme passager à l'avant Zia Ud-Deen Jusub, 34 ans, l'époux de la victime.

À l'arrivée des forces de l'ordre, Azra Khodabacus gisait sur la voie rapide, inerte et inconsciente. Malgré l'intervention rapide du SAMU, le médecin de service n'a pu que constater son décès à 20 h 10 et le cadavre a été transféré à la morgue de l'hôpital SSRN, Pamplemousses en vue d'une autopsie. Une enquête policière est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les funérailles de la jeune femme ont eu lieu vendredi.

Le conducteur et le passager avant, tous deux blessés et se plaignant de douleurs, ont été transportés à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, pour des soins. L'examen de la scène a révélé que la barrière de sécurité à gauche de la route avait été endommagée. Jusqu'à présent, aucun témoin indépendant ne s'est manifesté.

Après les constatations d'usage et les prélèvements nécessaires, le véhicule a été conduit au poste de police pour examen. Le conducteur Abdoolakhan Shabbir Allykhan a été placé en détention au centre de Piton dans la nuit de jeudi, sur ordre de l'ASP Ghurburrun. Un test d'alcoolémie pratiqué sur le jeune homme s'est révélé négatif. Il a comparu en cour vendredi sous une charge d'homicide.

