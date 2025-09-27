Ile Maurice: Le pays accueillera le chef juge de l'Inde

27 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

La Cour suprême se prépare à accueillir une visite exceptionnelle : celle du chef juge de l'Inde, Shri Bhushan Ramkrishna Gavai. Nommé récemment 52e chef juge de l'Inde, Bhushan Gavai viendra, à l'invitation de la cheffe juge mauricienne, Rehana Mungly-Gulbul, partager son expérience et échanger avec ses homologues mauriciens.

Avec une carrière marquée par 14 années à la Haute Cour de Bombay et quatre ans à la Cour suprême de la Grande Péninsule avant sa nomination au plus haut poste judiciaire du pays, Bhushan Gavai est reconnu pour ses jugements emblématiques en droit constitutionnel, pénal et administratif. Il occupe également des fonctions académiques prestigieuses en tant que chancelier de plusieurs universités nationales de droit en Inde, et oeuvre pour l'accès au droit en tant que patron de la National Legal Services Authority, organisme offrant une aide juridique gratuite aux plus démunis.

Au programme de sa visite à Maurice, des rencontres avec les juges de la Cour suprême et des dignitaires, ainsi qu'une conférence ouverte aux professionnels du droit. Le 3 octobre prochain, Bhushan Gavai animera la conférence inaugurale Sir Maurice Rault, accréditée Continuous Professional Development, autour du thème «The Rule of Law in the Biggest Democracy». Les avocats souhaitant assister à cet événement sont invités à s'inscrire auprès de l'Institute of Judicial and Legal Services.

La Cour suprême mauricienne voit dans cette visite une occasion unique de renforcer les liens entre les deux systèmes judiciaires et de favoriser un dialogue enrichissant sur les principes fondamentaux de l'État de droit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.