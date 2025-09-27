Ile Maurice: Le pays accueillera le chef juge de l'Inde

La Cour suprême se prépare à accueillir une visite exceptionnelle : celle du chef juge de l'Inde, Shri Bhushan Ramkrishna Gavai. Nommé récemment 52e chef juge de l'Inde, Bhushan Gavai viendra, à l'invitation de la cheffe juge mauricienne, Rehana Mungly-Gulbul, partager son expérience et échanger avec ses homologues mauriciens.

Avec une carrière marquée par 14 années à la Haute Cour de Bombay et quatre ans à la Cour suprême de la Grande Péninsule avant sa nomination au plus haut poste judiciaire du pays, Bhushan Gavai est reconnu pour ses jugements emblématiques en droit constitutionnel, pénal et administratif. Il occupe également des fonctions académiques prestigieuses en tant que chancelier de plusieurs universités nationales de droit en Inde, et oeuvre pour l'accès au droit en tant que patron de la National Legal Services Authority, organisme offrant une aide juridique gratuite aux plus démunis.

Au programme de sa visite à Maurice, des rencontres avec les juges de la Cour suprême et des dignitaires, ainsi qu'une conférence ouverte aux professionnels du droit. Le 3 octobre prochain, Bhushan Gavai animera la conférence inaugurale Sir Maurice Rault, accréditée Continuous Professional Development, autour du thème «The Rule of Law in the Biggest Democracy». Les avocats souhaitant assister à cet événement sont invités à s'inscrire auprès de l'Institute of Judicial and Legal Services.

La Cour suprême mauricienne voit dans cette visite une occasion unique de renforcer les liens entre les deux systèmes judiciaires et de favoriser un dialogue enrichissant sur les principes fondamentaux de l'État de droit.

