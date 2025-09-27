Ile Maurice: MCB Group enregistre Rs 18,1 milliards de bénéfices nets pour l'année 2024/25

Le Groupe MCB signe une nouvelle performance remarquable pour l'exercice financier se terminant au 30 juin 2025, avec des bénéfices nets atteignant Rs 18,1 milliards, soit une progression de 12,6 % par rapport à l'année précédente.

Selon le rapport publié, cette croissance résulte principalement de la contribution accrue des filiales à l'étranger, les activités internationales représentant désormais 64 % des résultats du Groupe.

Le produit net bancaire s'est établi à Rs 42,2 milliards, en hausse de 13,9 %. Les revenus nets d'intérêts progressent de 11,6 %, soutenus par la croissance du bilan et une amélioration des marges sur les titres d'investissement en roupies, tandis que les revenus hors intérêts grimpent de 18,3 % pour atteindre Rs 15,1 milliards. Par ailleurs, le ratio de solvabilité du Groupe demeure solide à 22 %, bien au-dessus des exigences réglementaires.

Malgré cette performance, le Groupe MCB se montre prudent pour l'avenir. Les tensions géopolitiques et les pressions sur le commerce international pourraient peser sur ses activités, notamment sur le continent africain. La baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et l'introduction de nouvelles taxes à Maurice devraient également impacter l'exercice en cours.