Ile Maurice: Des vidéos chocs font le tour du web

Trois vidéos d'une rare violence circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, plongeant parents, enseignants et autorités dans la consternation. On y voit des collégiens s'acharner sur d'autres jeunes de leur âge : coups de poing, gifles à répétition, élèves projetés contre des véhicules à l'arrêt ou encore traînés au sol, sous les regards parfois passifs ou amusés de témoins.

Si deux des cas n'ont, pour l'heure, pas donné lieu à de signalement officiel, l'un d'entre eux a nécessité l'intervention des services de secours et a été rapporté à la police.

Le cas le plus grave s'est produit le jeudi 25 septembre aux alentours de 16 h 20 dans l'enceinte du bâtiment TFP à Rose-Hill. Un collégien de 16 ans a été violemment pris à partie par un groupe de jeunes, pour des raisons encore indéterminées.

Selon les premiers éléments, il s'est retrouvé au sol après l'agression, avant que ses assaillants ne prennent la fuite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertée, la police a sollicité l'intervention du SAMU et l'adolescent a dû être transporté à l'hôpital pour des soins, avant d'être admis en service spécialisé. Bien que son état de santé soit jugé stable, son témoignage n'a, pas encore été recueilli par la police.

Dans les deux autres vidéos, tournées dans des endroits distincts, les scènes sont tout aussi choquantes. Dans l'une, une collégienne est violemment giflée, puis projetée contre une voiture stationnée, avant d'être encerclée par plusieurs jeunes. Dans l'autre, un adolescent se retrouve au sol, roué de coups de pied et de poing, tandis que certains de ses camarades filment la scène, amusés, au lieu d'intervenir.

Sollicité, le ministère de l'Éducation a déclaré avoir pris connaissance de ces vidéos et les qualifie de «tout à fait regrettables». Il rappelle que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées dans les écoles pour prévenir les violences, mais reconnaît que de tels incidents montrent que «l'heure est grave».

Une source proche du ministère précise que des patrouilles policières ont été renforcées depuis un mois, à la suite d'une réunion avec les responsables du ministère et ceux de la police.

Pas plus tard qu'hier vendredi 26 septembre, le ministre a adressé une nouvelle lettre à la police pour demander un renforcement des rondes, notamment en cette période d'examens où de nombreux élèves sortent plus tôt de classe. Le ministère insiste également sur la vigilance à avoir envers les élèves ne portant pas l'uniforme scolaire pendant cette période.

Un appel urgent est aussi lancé aux parents pour mieux encadrer les adolescents et prévenir ce genre d'agressions. Le ministère rappelle que la collaboration de tous est essentielle pour assurer la sécurité des élèves et réduire la propagation de ce type de violence.