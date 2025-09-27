Ile Maurice: Le sport mauricien perd un passionné - Bernard Lincoln s'en est allé

Bernard Lincoln, passionné de sport très connu dans le cyclisme, le turf et même le rallye automobile, s'est éteint ce vendredi matin après un courageux combat contre la maladie. Il laisse derrière lui l'image d'un homme de coeur, dévoué à sa famille, humble et discret.

Bernard Lincoln a toujours eu un lien très fort avec le sport. Il a pratiqué le rallye automobile avant de se faire connaître dans le monde des courses hippiques. Il a été propriétaire de chevaux pendant une quarantaine d'années, en association notamment avec son ami de toujours, Denis Hardy. Ses protégés ont évolué sous la férule de plusieurs entraîneurs, notamment Philippe Henry, Gilbert Rousset, Raj Ramdin et Samraj Mahadia.

Amoureux de vélo, il a transmis sa passion à ses enfants, Yannick, Christophe et Sarah. Il a été très présent pour accompagner les exploits de ses deux fils. Il a aussi dirigé son propre magasin de cycle, Le Bike, à Curepipe avant d'en transmettre les rênes à sa fille, Sarah.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La nouvelle de son décès a suscité une vive émotion dans le milieu sportif. La Fédération Mauricienne de Cyclisme (FMC) a salué «un fervent amoureux de cyclisme» tout en souhaitant «que son engagement et sa passion pour ce sport continuent d'inspirer les générations futures», tandis que le Mauritius Turf Club (MTC) a fait l'éloge d'un «propriétaire dévoué mais aussi un véritable gentleman et amoureux du cheval.»

A son épouse Claudine, ses enfants Yannick, Christophe et Sarah ainsi que tous ses proches que ce deuil afflige, la rédaction sportive de l'express présente ses plus vives condoléances.