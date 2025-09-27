Ile Maurice: Un adolescent de 16 ans derrière une vaste arnaque en ligne

Un adolescent de 16 ans, actuellement incarcéré dans un Child Youth Center depuis son arrestation il y a quelques semaines dans une affaire de séquestration, serait à la tête d'un vaste réseau d'arnaques en ligne ayant généré plusieurs millions de roupies.

Selon nos informations, ce jeune homme, né au Bangladesh d'un père mauricien et d'une mère bangladaise, s'était déjà attiré l'attention des enquêteurs de la CID du Sud, bien avant son arrestation. Il est soupçonné d'avoir mis en place un système frauduleux sophistiqué qui lui aurait permis de piéger de nombreux internautes à travers l'île.

À travers ses pages TikTok et Facebook, notamment via une page baptisée «X-Paris», l'adolescent proposait à la vente divers objets technologiques dernier cri - iPhone, drones, ordinateurs portables, consoles de jeux telles que Nintendo et PlayStation - le tout à des prix fortement réduits. Des offres trop alléchantes pour ne pas attirer de potentiels acheteurs.

Le stratagème était bien rodé. Il exigeait de ses victimes le versement de la moitié du prix via Juice, le solde devant être réglé à la livraison. Mais cette livraison n'avait jamais lieu. Dès réception de l'acompte, le jeune homme coupait tout contact avec ses clients, allant jusqu'à les bloquer sur les réseaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les fonds récoltés étaient ensuite transférés sur un compte bancaire appartenant à sa mère, domiciliée au Bangladesh. Selon les enquêteurs, cet argent servait à financer le train de vie du jeune escroc présumé.

Pour mener à bien son entreprise, il aurait également recruté des "agents" rémunérés Rs 500 par jour pour répondre aux messages des internautes et renforcer la crédibilité de son commerce fictif.

Depuis 2022, plusieurs plaintes ont été enregistrées dans différentes régions du pays. De nombreux consommateurs, attirés par les prix cassés proposés sur la page, affirment avoir perdu des sommes importantes dans cette arnaque.

L'un d'eux explique avoir été attiré par une offre d'une console de jeux PlayStation affichée à Rs 6 700. Après avoir échangé avec le prétendu vendeur via TikTok et WhatsApp, il a effectué deux paiements via l'application Juice, pour un total de Rs 6 900 incluant les frais de livraison. Mais la console n'est jamais arrivée. «J'ai tenté de recontacter le vendeur à plusieurs reprises, mais il avait bloqué mes appels et mes messages. J'ai alors compris que j'avais été piégé», relate la victime dans sa plainte. Les enquêteurs estiment que l'adolescent aurait escroqué plusieurs personnes de la même manière depuis trois ans. Chaque nouvelle plainte renforce le dossier déjà volumineux constitué contre lui.

Si le dossier de séquestration pour lequel il est actuellement détenu marque déjà un tournant dans son parcours, les ennuis judiciaires du jeune homme ne font que commencer. Les enquêteurs s'attendent à une avalanche de nouveaux cas liés à ses escroqueries en ligne.