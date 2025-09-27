Afrique Centrale: Nouvelle polémique sur un détournement supposé de fonds devant indemniser des victimes d'exactions de l'Ouganda

En République démocratique du Congo, le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL) dénonce le détournement présumé de 100 millions de dollars américains destinés à indemniser des victimes des exactions commises entre 1998 et 2003 dans l'est du pays par l'Ouganda voisin.

Ce fonds, alimenté par les 325 millions de dollars que doit verser Kampala après sa condamnation par la Cour internationale de Justice, est appelé FRIVAO (Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou de leurs ayants droits). Et selon le CREFEDL, qui publie un rapport, une grande partie de cet argent n'aurait pas servi à indemniser les victimes. Des allégations erronées, rétorque la direction du FRIVAO.

Valéry Madianga du CREFEDL explique qu'il a été difficile de retracer les mouvements financiers, mais il assure que plus de 100 millions de dollars sur les 195 millions reçus par la RDC n'ont pas été utilisés comme ils auraient dû l'être par le FRIVAO. « Une chose est sûre, c'est que l'objectif principal d'affectation de ces fonds n'a pas permis à chaque population ou chaque individu qui devrait en principe être indemnisé de recevoir régulièrement les fonds. Parce que quand vous calculez le montant total et ce qui a été versé à chaque victime, une grande partie des fonds a pris d'autres directions ».

Des informations et des chiffres que contestent fermement les responsables actuels du Frivao, comme l'explique Jadot Bakam, l'assistant du coordonnateur actuellement en détention. « Nous allons avoir 154 570 590 dollars. Ça, c'est le montant global reçu par l'établissement FRIVAO par ses deux mandataires. Or, à ce stade, le compte de FRIVAO est de 112 383 000 dollars. Maintenant, je me pose la question, avec un total de 154 millions et les 112 millions qui restent, comment il peut ressortir un détournement de 100 millions ? »

Plusieurs enquêtes sont en cours concernant la gestion de ces fonds. « Laissons la justice faire son travail », estime pour sa part Jadot Bakam.