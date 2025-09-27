Afrique: Onzième sommet des think tanks - Vers des actions pour 'concrétiser' les résultats de la recherche-développement

Dakar — Le 11ème sommet des think tanks d'Afrique, prévu à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 8 au 10 octobre, sera, pour les chercheurs, instituts universitaires, organisations de la société civile, une plateforme d'échanges, de partage de connaissances, d'idées et d'actions concrètes à partir des résultats de leurs recherches.

Le thème de cette année est "De la fiscalité à l'action : combler le fossé entre la conception et leur mise en oeuvre dans la gestion des finances publiques en Afrique".

Le Sommet va offrir une plateforme d'échanges aux groupes de réflexion et de recherche pour "voir concrètement comment traduire les résultats de leurs recherches en bénéfices tangibles pour les gouvernements et les populations", a expliqué le Directeur exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF en anglais)".

Participant, jeudi, à une conférence de presse en ligne sur la tenue de ce sommet, Mamadou Bitèye a souligné que la production de connaissances sans une mise en oeuvre concrète est une lettre morte pour le développement de l'Afrique.

Il s'agit ainsi de mettre en relation les producteurs de connaissances, notamment les chercheurs, les universitaires au sein de ces groupes de réflexion appelés think tank avec les décideurs qui élaborent et mettent en oeuvre les politiques de développement et notamment de fiscalité.

Pour Mamadou Bitèye, les think tanks sont des "laboratoires d'idées, des universités sans étudiants qui doivent servir de centre de recherche et de consultation, un trait d'union entre la politique et les connaissances".

"Les think tanks ont contribué pour une large part à l'élaboration de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, mais également à la politique de réponse à la pandémie de Covid-19", a-t-il rappelé.

Toutefois, 70 % des groupes de réflexion et de recherche sont financés de l'extérieur, entraînant des fuites de cerveaux au détriment du développement de l'Afrique", a-t-il souligné.

C'est pourquoi, ce sommet devrait mettre en relation des chercheurs, universitaires, experts, décideurs politiques et autres acteurs pour "collaborer sur des questions cruciales et favoriser le développement endogène". L'idée est de développer des travaux de recherche transfrontaliers, en évitant la duplication de sujets.

"Les chercheurs dans les groupes de réflexion doivent arriver à susciter l'appétit des décideurs, en menant des travaux pas trop académiques, mais basés sur des preuves, afin de capter les financements domestiques à travers une collecte de ressources financières".

Il a justifié le choix du thème par le fait que l'économie numérique génère beaucoup de ressources sans pour autant apporter sa contribution au développement des pays par le biais de la fiscalité.

"L'économie numérique connait une évolution exponentielle avec le mobile money, mais les taxes ne sont pas suffisamment prélevées en l'absence d'adresse physique", a-t-il souligné.

Le Sommet vise à réunir toutes les parties prenantes pour qu'elles échangent et définissent des voies de collaboration sur les besoins réels de développement des gouvernements à travers la recherche.

"Les choses changent vite et il faut que l'Afrique puisse saisir l'opportunité unique de développement des technologies, notamment l'intelligence artificielle pour une nouvelle façon de concevoir des réponses et des stratégies", a dit le Directeur de l'Académie pour l'excellence dans le leadership, Zadig Sharew.

Il est important, a-t-il souligné, que la voix de l'Afrique se fasse entendre en accédant aux technologies et aux connaissances pour "combler le plus vite le gap".

"L'Afrique doit accélérer le pas en saisissant les opportunités offertes par les technologies pour entrer dans cette ère du numérique en investissant sur l'innovation, notamment sur de nouvelles niches de fiscalité", a-t-il indiqué.

Convoqué en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, le Sommet est initié par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, en collaboration avec l'Agence de développement de l'Union africaine, afin de "faciliter les interactions entre les experts des think tanks et les décideurs politiques pour rendre plus pertinent le travail des experts".

Le Sommet sera également un moment pour le lancement du "Livre sur les Think Tanks d'Afrique", une publication phare qui documente leurs contributions et leur rôle futur dans l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données probantes à travers le continent.

L'occasion sera également saisie pour lancer le projet de plateforme des Think-Tank africains (ATTP) qui vont bénéficier du financement de la Banque mondiale d'un montant de 50 millions de dollars (près de 28 milliards de CFA) pour leurs équipements et la formation entre autres.