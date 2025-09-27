Sénégal: Le président de l'Agence mondiale anti-dopage reçu par la ministre des Sports

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a reçu, vendredi, le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Victol Blanka, en visite pour la première fois au Sénégal.

S'exprimant après l'audience accordée au président de l'AMA, Khady Diène Gaye a rappelé que le Sénégal évolue dans l'écosystème antidopage mondial depuis 2005, qui a conduit à la mise en place de l'Organisation nationale antidopage du Sénégal (ONADS).

Elle a indiqué que l'ONADS dispose, depuis l'année dernière, d'une subvention qui tourne autour de 70 millions de Francs CFA.

"Le Sénégal a mis à la disposition de cette organisation un siège pour mieux fonctionner et pouvoir mettre en oeuvre l'ensemble de ses activités. Notre pays depuis son adhésion a la convention antidopage s'acquitte de ses cotisations ", a-t-elle assuré.

La ministre de la Jeunesse et des Sports est revenue sur les discussions avec le patron de l'AMA qui a porté, entre autres, sur le programme antidopage mis en place dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et l'ensemble des contours de la stratégie nationale antidopage.

Selon elle, il y a eu de la satisfaction de l'engagement du Sénégal par rapport à la lutte antidopage.

"La lutte antidopage est un phénomène international extrêmement important. La pratique sportive repose sur l'éthique et la morale. L'agence est là pour servir de régulateur au sport, afin de pouvoir amener l'ensemble des parties prenantes à s'accommoder et à s'aligner pour atteindre l'objectif d'un sport propre (...)", a souligné le ministre.

Le Sénégal, a-t-elle dit, est un pays sportif, avec plus de 60 fédérations, nous ne pouvons pas être en marge du monde en matière de lutte contre le dopage.