Sénégal: Moustapha Guirassy plaide pour une 'puissance éducative' fondée sur les valeurs de liberté et d'humilité

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy, a insisté, vendredi, sur la nécessité de bâtir une "puissance éducative " sénégalaise fondée sur les valeurs de liberté et d'humilité.

"Pour avoir une bonne force de population dans l'avenir, il faut un ancrage fort dans le passé. L'école est celle du passé mais aussi celle du futur ", a déclaré M. Guirassy, soulignant que la liberté reste "la première valeur fondamentale, sans laquelle il n'y a ni pensée ni action ".

Il présidait la session nationale de partage et d'échanges organisée en prélude à la rentrée scolaire.

"Certains parlent de puissance économique, mais nous parlons de puissance éducative. On sait à quel point elle transforme une nation. Nous avons aussi parlé de société éducative", a-t-il précisé.

Il a ajouté que l'humilité doit également guider les acteurs du secteur, en privilégiant "l'intérêt commun et l'intelligence collective ", plutôt que les "logiques corporatistes".

Le ministre a aussi appelé à revisiter la notion de "diplomatie éducative " qui, selon lui, a longtemps contribué au rayonnement du Sénégal en formant de nombreux dirigeants africains.

"Tous les plans liés à la souveraineté alimentaire, à l'innovation et aux autres secteurs d'activité dépendent de l'éducation ", a-t-il martelé, avant de saluer l'engagement de la société civile et des partenaires, dont la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), pour leurs contributions jugées "précieuses "dans le cadre de la refonte en cours du système éducatif.

Le directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbow, a réaffirmé la disponibilité de son organisation à travailler "en synergie " avec le ministère, insistant sur l'importance de la transparence et du partage d'informations.

De son côté, Abdoulaye Ndoye, vice-président du comité d'administration de la COSYDEP et syndicaliste au CUSEMS, a salué l'ouverture du département et a réitéré l'engagement des acteurs de la société civile à "accompagner le ministère dans la construction d'une éducation inclusive et de qualité au Sénégal ".