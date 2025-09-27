Sénégal: Le FADP va faire un accompagnement structurant des projets des entreprises de presse (Officiel)

Dakar — Les entreprises de presse vont, grâce au Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP), bénéficier d'un accompagnement structurant concernant le volet développement des projets, a déclaré, vendredi, à Dakar, Mamadou Moustapha Diouf de la direction de la Communication.

"Avec le FADP, le type d'accompagnement change. Ce sera un accompagnement structurant sur des projets avec un suivi évaluation parce que encore une fois [...] nous sommes redevables à la société, à la population sénégalaise", a-t-il dit.

M. Diouf prenait part à un atelier de partage sur le nouveau formulaire de soumission au Fonds d'appui et de développement de la presse.

Selon lui, il s'agit de "familiariser" les acteurs des médias avec le formulaire du fonds d'appui pour leur faciliter l'enregistrement au niveau du FADP.

"La particularité, c'est qu'on va vers le tout digital [...]. Donc, nous qui sommes le bras technique dans la concrétisation de ce new deal technologie, il est normal de digitaliser les démarches ou les interactions avec les médias", a-t-il fait valoir.

Pour Mamadou Moustapha Diouf, il est important pour le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de pouvoir dire aux Sénégalais la destination des fonds publics donnés en aide à la presse pour plus de transparence. "Si l'objectif est de redynamiser ce secteur, donc il faut rompre avec les anciennes pratiques", a-t-il défendu.

Les médias auront maintenant cette plateforme DMS où ils pourront faire toutes les démarches. "Ce sera beaucoup plus simple [avec] un gain de temps certain et ce sera plus facile", a-t-il précisé, soulignant que l'impact des projets des entreprises de presse sera pris en compte par le FADP à travers son volet développement.

Il a assuré que tout a été fait pour que le Fonds d'appui soit disponible le plus rapidement possible sans donner une date précise. "On est en train de tout faire pour faciliter le processus et accélérer l'octroi", a précisé M. Diouf.

Le délai des inscriptions a été jugé très court par certains acteurs des médias qui redoutent d'être recalés. A ce sujet, il a souligné que le ministère de tutelle a mis à contribution l'ADEPME dans l'accompagnement des acteurs des médias pour remplir les formulaires.

Un traitement particulier sera accordé aux radios communautaires qui ont des préoccupations spécifiques. "Les critères qu'on leur demande ne sont pas les mêmes que les radios privées", a-t-il expliqué.

Concernant les associations faîtières, il signale que "les textes ne prennent pas en compte les associations de presse, mais rien n'empêche de les intégrer".

La question de l'intégration des nouveaux organes de presse sur la liste des médias reconnus par l'Etat du Sénégal sera tranchée par l'autorité, a conclu Mamadou Moustapha Diouf.