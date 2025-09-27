Sénégal: Réforme curriculaire - Un cadre stratégique adopté, la réécriture des programmes prévue en janvier

Le président du comité scientifique du processus de réforme curriculaire 2025, Abdallah Seydou Ndir, a annoncé, vendredi, à Dakar, la disponibilité du cadre stratégique de la refondation curriculaire, accompagné d'une charte éthique et d'un pacte d'engagement croisé réunissant l'État, le secteur privé, la société civile et l'ensemble des parties prenantes.

"Aujourd'hui, le cadre existe, fruit d'un travail collectif entamé depuis près d'un an ", a déclaré M. Ndir à la session nationale de partage et d'échanges organisée par sa structure en prélude à la rentrée scolaire.

Il a expliqué que ce dispositif repose sur cinq axes majeurs : l'orientation stratégique et éthique, la gouvernance et le pilotage partagés, une planification consolidée, un dispositif d'écoute inclusif et évolutif, ainsi qu'une méthodologie cohérente pour la mobilisation nationale.

Il a précisé que l'organisation du dispositif est déjà encadrée par un arrêté ministériel, avec un comité de pilotage chargé des grandes orientations, un comité scientifique pour la cohérence systémique et éthique, un comité technique appuyé par des experts de l'Inspection générale des finances, des conseils académiques pour la déclinaison territoriale et une cellule d'appui aux acteurs.

M. Ndir a souligné que cette approche introduit une logique de transformation systémique, en rompant avec les schémas linéaires traditionnels pour adopter une vision circulaire et multidimensionnelle, intégrant les niveaux vertical (autorités-terrain), horizontal (dialogue des acteurs) et transversal.

Concernant les perspectives, il a annoncé que le cadre d'orientation curriculaire sera adopté à la mi-décembre, avant le démarrage, dès janvier, de la réécriture des programmes, de la formation des enseignants et de la production des manuels scolaires.

"Dans la partie silencieuse, où l'on n'entendait pas, un travail d'anticipation et de production synchrone des référentiels s'est fait au ministère, aussi bien en interne qu'à l'échelle de l'État ", a-t-il expliqué, soulignant que cette démarche a permis "d'accélérer et de produire ce cadre stratégique " en vue de la refondation du système éducatif.

Selon lui, les diagnostics et les innovations seront "radicalisés " entre octobre et novembre, période décisive qui prépare l'adoption officielle du cadre.

"Votre contribution permettra au ministère d'aller en synergie avec ce qui est en train de se dérouler pour les prochaines années ", a-t-il insisté.

M. Ndir a précisé qu'une fois la réforme arrivée "à un certain niveau de maturité ", une cérémonie nationale sera organisée sous l'égide du président de la République pour symboliser le lancement de la refondation curriculaire.