Sénégal: 'Le Joola' - Amadou Ba annonce une plateforme numérique pour recueillir les souvenirs

Ziguinchor — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a annoncé vendredi à Ziguinchor la création prochaine d'une plateforme numérique destinée à recueillir les souvenirs liés au naufrage du bateau "Le Joola".

"A travers cette plateforme, il s'agit de rappeler que ce souvenir ne doit jamais s'estomper. Le ministère de la Culture prendra toutes les dispositions pour que les commémorations soient vivantes, partagées et ouvertes à tous", a affirmé le ministre, soulignant la volonté de faire de cette mémoire un levier de transformation collective.

Amadou Ba s'exprimait lors de la cérémonie officielle de commémoration du 23e anniversaire du naufrage, en présence du ministre des Forces armées, Birame Diop et d'une forte délégation gouvernementale.

Il a salué l'engagement du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, dont les instructions "ont été claires" sur cette question : renforcer le soutien national aux familles endeuillées et aux rescapés de ce naufrage survenue dans la nuit du 26 au 27 septembre, avec plus de 1863 victimes officiellement répertoriées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Ba a assuré que l'Etat va continuer à les accompagner sur le chemin de la résilience.

Il a également rappelé que cette tragédie nationale doit servir de point de départ d'un renouveau des mentalités et d'un sursaut de responsabilité individuelle et collective.

Il a invité à une vigilance accrue face à d'autres risques sociétaux, souvent ignorés dans l'indifférence générale.

"Nous devons transmettre aux générations futures les valeurs et vertus d'une grande nation. Cette journée ne doit pas être une journée de plus, mais l'amorce d'un véritable changement de comportement", a-t-il lancé, appelant à faire du devoir de mémoire un engagement citoyen.

Amadou Ba a formulé des prières pour le repos éternel des victimes et a assuré les familles que de nouveaux formats de solidarité culturelle seraient explorés pour qu'elles ne se sentent jamais abandonnées.

Concernant le développement de la Casamance, le ministre de la Culture a réitéré la volonté du gouvernement de faire de la région un pilier de l'agenda de transformation économique nationale.

Cela va passer par le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), un programme de 22 mesures, doté d'un budget de 53,6 milliards de francs CFA.

Il a été lancé par le chef de l'Etat pour accompagner le retour des déplacés et relancer les activités économiques dans la région sud du pays.

"La Casamance peut devenir l'un des vecteurs majeurs de notre développement", a commenté à ce sujet le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Cette région, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique, depuis le déclenchement d'une rébellion armée en décembre 1982.

Le conflit a fait des milliers de victimes et a ravagé l'économie de cette partie du Sénégal.

En 2022, l'armée sénégalaise a mené des opérations d'envergure contre les bases rebelles, ce qui a renforcé l'accalmie et favorisé le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

Le bateau "Le Joola", avant son naufrage, assurait la liaison maritime entre Dakar, la capitale, et Ziguinchor, la principale ville de la Casamance.