Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Quatre décès et une dizaine de cas positifs enregistrés (Officiel)

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a informé vendredi que 10 cas positifs à la fièvre de la vallée du Rift dont 4 décès sont enregistrés au niveau de la région de Saint Louis dans le nord du pays.

"Au 25 septembre 2025, 10 cas positifs, dont 4 décès, ont été enregistrés. Le ministère rappelle avoir reçu, le 20 septembre 2025, la confirmation, par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar, de deux cas positifs de fièvre de la vallée du Rift, localisés dans la région de Saint-Louis ", explique le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public vendredi.

"L'investigation préliminaire avait permis d'identifier 26 autres personnes vivant au contact des malades confirmés. Parmi elles, 6 présentaient des signes cliniques évocateurs. Elles ont fait l'objet de prélèvements", selon le texte.

Le ministère indique que le gouverneur de la région de Dakar a présidé le jeudi 25 septembre une réunion de crise du comité régional de gestion des épidémies (CRGE) au cours de laquelle, l'Unité mixte de coordination avancée de la zone nord a été activée pour piloter la mise en oeuvre de la riposte au niveau local.

Pour prévenir la maladie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande de respecter "les règles d'hygiène des mains, de porter des gants et autres équipements de protection adaptés lors de la manipulation d'animaux malades ou de leurs tissus".

Il invite aussi à bien cuire les produits d'origine animale, d'utiliser des moustiquaires imprégnées et de porter des vêtements de couleur claire (chemises à manches longues et pantalons).

Le ministère conseille aussi d'éviter les activités de plein air aux heures où les espèces vectrices piquent le plus, tout en en luttant contre les eaux stagnantes susceptibles de favoriser le développement des moustiques.

La fièvre de la Vallée du Rift est une zoonose virale qui touche principalement les animaux mais peut aussi toucher l'être humain. Chez l'animal comme chez l'être humain, l'infection peut provoquer des symptômes graves, explique le texte.

Dans la plupart des cas, relève la source, l'infection chez l'être humain résulte d'un contact direct ou indirect avec du sang ou des organes d'animaux contaminés.

Le virus peut se transmettre à l'être humain lors de la manipulation des tissus animaux au cours de l'abattage ou de la découpe, pendant les mises-bas et les interventions vétérinaires ou lors de l'élimination des carcasses ou des foetus.

Certains groupes professionnels, comme les éleveurs, les agriculteurs, les employés des abattoirs et les vétérinaires, sont plus exposés au risque d'infection.